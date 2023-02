Porto di Gioia Tauro. Licenziamento Macrì di Orsa Porti, la solidarietà di demA - Tempostretto

DemA Calabria - Unione Popolare esprime la sua solidarietà e vicinanza al sindacato e a Mimmo Macrì, compagno di importanti battaglie

GIOIA TAURO – “L’attacco al mondo del lavoro e alla sua rappresentanza continua imperterrito, rivelando la volontà di sgretolare i diritti già ridotti all’osso da anni di neoliberismo incontrastato, con l’acquiescenza o, nel migliore dei casi, l’indifferenza, dei governi che continuano a succedersi, un proclama dopo l’altro, senza alcuna preoccupazione per i lavoratori. Mimmo Macrì, segretario nazionale di Orsa Porti, da sempre strenuo difensore dei lavoratori del porto di Gioia Tauro è stato raggiunto, recita un comunicato di Orsa, ‘da un provvedimento di licenziamento politico/sindacale ampiamente annunciato’. demA Calabria – Unione Popolare esprime la sua solidarietà e vicinanza al sindacato e a Mimmo Macrì, compagno di importanti battaglie. Saremo al suo fianco perché la dignità e la libertà dei lavoratori non si tocca“. E’ quanto si legge in una nota di demA calabria – Unione Popolare.