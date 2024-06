Porto di Tremestieri: è il giorno della consegna dei lavori

Stamattina si affidano le aree all'impresa messinese "Bruno Teodoro". Intanto Germanà polemizza con Basile

MESSINA – Finalmente ci siamo. Oggi è il giorno della consegna dei lavori del porto di Tremestieri. Lavori fermi da due anni, con una percentuale di realizzazione giunta al 26%. Lo scorso 30 gennaio è stata definita la cessione del ramo d’azienda dalla veneziana “Coedmar” alla messinese “Bruno Teodoro”. Sono serviti altri quattro mesi per perfezionare l’iter, in un confronto con l’amministrazione comunale, che ora è giunto a conclusione. Stamattina dunque avverrà la consegna delle aree da parte del sindaco Basile e il vicesindaco e assessore Mondello.

Per terminare i lavori sono previsti due anni. Se questo tempo verrà rispettato, a giugno 2026 il nuovo porto potrà essere pronto per accogliere tutto il traffico dello Stretto, sia leggero sia pesante, liberando il centro città da decenni di schiavitù di attraversamento.

I 19 milioni della Regione siciliana

Il Comune di Messina è stazione appaltante e, per sbloccare la situazione, la Regione siciliana ha assicurato i 19 milioni necessari a completamento degli altri finanziamenti: 15 milioni dall’Autorità portuale e 7 dal ministero. Sono, infatti, 41 i milioni di differenza rispetto all’appalto originario, il cui costo è lievitato da 72 a 113 milioni. I 19 milioni sono all’interno dei Fondi sviluppo e coesione 2021-27 per la Sicilia.

Germanà: “La ripresa dei lavori dimostra quanto sia strategico il ponte”

Sulla novità è intervenuto il senatore leghista Nino Germanà, ora candidato alle europee: “La ripresa dei lavori nel cantiere del porto di Tremestieri è la dimostrazione più tangibile di quanto sia strategico il ponte sullo Stretto come attrattore di investimenti e acceleratore di tutto ciò che serve alla Sicilia. Grazie al fatto che l’attraversamento stabile dello Stretto è opera strategica sono stati reperiti ulteriori 41 milioni di euro che hanno consentito la ripresa dei lavori. E grazie all’intervento decisivo del ministro Matteo Salvini siamo riusciti scongiurare il rischio di un’ennesima incompiuta”.

“Mi aspetto l’invito dal sindaco, è un peccato che assecondi De Luca”

E ancora: “Mi auguro che il sindaco abbia quantomeno il garbo istituzionale di invitarmi alla consegna dei lavori del porto di Tremestieri, traguardo reso possibile grazie al mio sollecito e quotidiano impegno per risolvere una vicenda che ha causato due anni di blocco. E che ringrazi sia il sottoscritto, sia il ministro Salvini. Temo però che il primo cittadino, pur di assecondare i capricci di De Luca, stia perdendo un’occasione storica scegliendo di trasformarsi in Federico Accorinti. Il Ponte si farà, è legge dello Stato, è un processo che non puoi fermare, devi solo decidere se subirlo o cavalcarlo. Io al posto suo l’avrei cavalcato da protagonista, chiedendo al governo nazionale tutto quello che serve a Messina. Invece ha preferito il ruolo di comparsa”.

Articoli correlati