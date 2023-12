Potenza-Messina. Franco e Pacciardi: "Buon punto su un campo difficile" - Tempostretto

Nel post partita dell'Alfredo Viviani non parla mister Giacomo Modica

POTENZA – In conferenza stampa dopo lo 0-0 tra Potenza e Messina parlano solo i tesserati del Messina, i lucani sono in silenzio stampa da qualche giorno, ma tra i biancoscudati si fanno avanti solo due calciatori: Domenico Franco e Federico Pacciardi. Assente ancora il mister Giacomo Modica che continua in questo suo silenzio facendo “parlare il campo”, come ha comunicato l’ufficio stampa del Messina dopo il derby contro il Catania.

Franco: “Abbiamo fatto la partita che volevamo”

Domenico Franco in campo da qualche partita come mezz’ala ha così commentato la prestazione della squadra: “Penso che abbiamo fatto una buona gara soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato 4-5 occasioni, anche il mio gol annullato che vorrei rivedere. Il Potenza ha una rosa tra le prime cinque del campionato, lo sapevamo che sarebbero partiti forte, poi siamo usciti bene noi e potevamo fare un gol, comunque abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo perso partite per episodi e sapevamo che non poteva sempre andare così. Avevamo bisogno della scossa, siamo una squadra forte che ha bisogno di fiducia”.

Pacciardi: “Compattezza per uscire dalla crisi”

Federico Pacciardi schierato titolare anche quest’oggi al fianco di Manetta ha offerto un’altra buona prestazione: “È un punto importante perché il Potenza è costruito per fare i playoff. Buona partita per noi e punto meritato. Per uscire dalla crisi abbiamo mantenuto una compattezza, senza mai disunirci tra calciatori e staff, in quel complicato mese di novembre. Dopo la vittoria contro il Monterosi Tuscia abbiamo lasciato alle spalle quel momento”.

Fonte RadioZenith