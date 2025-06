Premio Adolfo Celi, quinta edizione. Cinema, cultura e solidarietà

In programma dall'11 al 15 giugno

È stata presentata oggi nella Sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca la VI edizione del Premio Adolfo Celi, evento dedicato al Cinema e al sociale, promosso e organizzato dal Cirs Casa Famiglia, in compartecipazione con la Fondazione Messina per la Cultura e il Comune di Messina, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, del Nuovo IMAIE, di Unioncamere Sicilia, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dell’Università di Messina e del Cesv di Messina. L’evento si svolgerà dall’11 al 15 giugno tra il Palacultura, l’Università di Messina e il Marina Yachting Club.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, la dott.ssa Mirella Vinci e il dott. Stello Vadalà per la Fondazione Messina per la cultura, la Presidente del Cirs Maria Celeste Celi e il regista del galà conclusivo Paride Acacia. In collegamento web, i figli di Adolfo Celi, Leonardo e Alexandra, il direttore artistico del Premio Christian Bisceglia e la giornalista Rai TRG Sicilia Antonella Gurrieri, che sarà anche moderatrice dei principali eventi culturali in programma.

Il Premio Adolfo Celi ha un obiettivo solidale: il ricavato delle donazioni sarà infatti destinato alla realizzazione di un “alloggio di transito” per donne in fase di reinserimento sociale, ancora prive di autonomia economica.

“L’importanza degli eventi del Cirs- ha commentato la presidente dell’ente Maria Celeste Celi– non consiste solo nella raccolta fondi, ma nella costruzione di reti di solidarietà’ che implementano le azioni favore dell’emancipazione e della difesa delle donne che subiscono violenza.

Accendere i riflettori su queste problematiche serve a sensibilizzare l’opinione pubblica, a sollecitare interventi da parte delle istituzioni, spingere la politica ad attuare interventi e misure legislative utili a superare il gravissimo problema”.

Soddisfatto il sindaco Federico Basile: “L’Amministrazione comunale- ha detto- è lieta di presentare oggi alla Città, insieme a tutti gli attori protagonisti, la sesta edizione del Premio Adolfo Celi. Arrivare alla sesta edizione è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi, a partire dalla presidente del Circs Maria Celeste Celi, che ha portato ad essere questo un appuntamento strutturato tra quelli organizzati in città”.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche l’Assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro: “L’Amministrazione comunale- ha spiegato- attraverso il suo supporto e sostegno, crede fortemente in questo Premio, al centro del quale c’è una grande donna e amica, la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, sempre presente nel campo dell’inclusione e dell’emancipazione del genere umano. Questo appuntamento rientra in un calendario ampio e variegato della Fondazione per la Cultura. Di Adolfo Celi sappiamo tutto e il suo grande successo ottenuto in giro per il mondo, che inorgoglisce noi messinesi”.

Hanno poi preso la parola per la Fondazione Messina Per la Cultura il dott. Stello Vadalà e la dott.ssa Mirella Vinci. “Al centro di questa manifestazione- ha detto Vadalà– c’è un’artista di livello internazionale come Adolfo Celi. Il programma dell’iniziativa è ricco e rappresenta un appuntamento fisso nella nostra città”.

“L’attività della nostra Fondazione per la Cultura- ha aggiunto Vinci– si apre con questo evento e noi ci auguriamo che porti fortuna ad entrambi nel segno di Adolfo Celi”. Il Regista Paride Acacia si è infine soffermato sulla serata conclusiva, raccontando la serata del Galà finale del 15 giugno, che vedrà insieme eccellenze del panorama nazionale e talenti locali.

La manifestazione si svolgerà dall’11 al 15 giugno, con un ricco programma di eventi tra cinema, formazione e approfondimento culturale.

MOSTRA “IL PARADISO DELLE SIGNORE”

A inaugurare il Premio sarà mercoledì 11 giugno nel foyer del Palacultura, la mostra dedicata alla celebre serie TV “Il Paradiso delle Signore”, con costumi originali di scena, pannelli fotografici e video inediti dal set. La mostra resterà aperta fino al 15 giugno e prevede, nello stesso giorno alle ore 18:00, un incontro con il cast della serie, aperto al pubblico, a cui parteciperanno gli attori Giulia Sangiorgi, Mirella nella serie, e Thomas Santu, che interpreta il ruolo di Enrico. La rassegna sarà aperta dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30. L’ingresso è libero.

EVENTO FORMATIVO

Il 13 giugno alle 15:30, presso l’aula ex Chimica dell’Università di Messina, si svolgerà l’evento formativo patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia:

“Quando gli autori di violenze diventano celebrità. Le interviste: da contributo all’informazione a strumento per alimentare alibi”.

Interverranno:

Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai

Roberta Ferrari e Fenesia Calluso, giornaliste TG1

Desirée Digeronimo, magistrata

Mauro Cavarra, psicoterapeuta

Cinzia Fresina, avvocata e vicepresidente Cirs

Modera Antonella Gurrieri (Rai TGR Sicilia).

TAVOLA ROTONDA

Il 14 giugno alle 18:30, al Marina del Nettuno Yachting Club, si terrà la tavola rotonda: “Neuroni specchio: il cinema e la TV hanno il potere di trasformare la nostra mente influenzando le nostre azioni?”. L’appuntamento vedrà la partecipazione di importanti relatori dal mondo della scienza e del Cinema: Erica Pugliese, ricercatrice di Psicologia Clinica dell’Università di Amsterdam, Marina Quattropani, prof.ssa Ordinaria di Psicologia Clinica dell’Università di Catania, Mauro Cavarra, psicoterapeuta, Giannandrea Pecorelli, produttore cinematografico, Stefano Reali, regista.

Modera la giornalista Rai TGR Sicilia Antonella Gurrieri.

IL GRAN FINALE: IL GALA’ SOLIDALE DEL 15 GIUGNO

Il momento culminante del Premio sarà il Gran Galà solidale, in programma domenica 15 giugno alle 20:00 all’Arena Cicciò del Palacultura.

Durante la serata verranno consegnati i Premi Adolfo Celi a personalità di spicco del panorama cinematografico italiano. I premiati saranno:

Samuele Carrino – Protagonista del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Chiara Russo – Attrice di “Mina Settembre”

Angelo Barbagallo – Produttore cinematografico

Stefano Rabbolini – Casting director

Maria Rita Barbera – Costumista vincitrice del David di Donatello

Pamela Fontinovo – Costumista de “Il Paradiso delle Signore”

Nello Mastroeni – Musicista e leader dei Kunsertu

Accademia ON Stage

Daniele Gonciaruk – Attore e regista

Enrico Lo Verso – Attore

Ospiti della serata: il cantautore Novo, il Coro del Maurolico e l’Accademia On Stage diretta da Paride Acacia e Sarah Lanza.

La direzione artistica del Premio è affidata al regista Christian Bisceglia, mentre la conduzione del galà sarà a cura dei giornalisti Fabio Mazzeo e Marika Micalizzi.

Per partecipare al galà è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 090362235