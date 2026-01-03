De Luca: “Il mio progetto autonomista in Sicilia oltre i partiti”

Il leader conferma il passo indietro da ruoli di vertice in Sud chiama Nord per dedicarsi al "governo di Liberazione" nell'Isola

SICILIA – “Da Caltagirone inizia una nuova fase. La Sicilia al di sopra dei partiti! È il messaggio che ho lanciato oggi intervenendo all’incontro regionale con i coordinatori provinciali e i rappresentanti dei comitati territoriali siciliani di Sud chiama Nord. Il mio partito nazionale rimane Sud chiama Nord ma io da oggi mi occuperò di altro, porterò avanti un progetto ancora più ampio che va oltre i partiti qui in Sicilia. Un progetto più strategico, a cui daremo vita con il centro studi Ti Amo Sicilia. Lo vedrete già a Caltagirone nella tre giorni del 16, 17 e 18 gennaio”. Così Cateno De Luca, durante l’iniziativa a Catania. E precisa: “Per dare più forza a questa progettualità, ritengo utile continuare a non avere incarichi di vertice all’interno del partito, così da avere le mani libere per costruire qui in Sicilia una nuova strategia per la nostra Regione: una forma di Autonomia 4.0. senza pregiudizi politici”.

Ha sottolineato il capogruppo all’Ars di ScN e sindaco di Taormina: “Invito la Giunta esecutiva del partito a integrare, con le tante valide figure presenti, il ruolo di segretario politico, ormai vacante da quasi un anno, dovendomi io dedicare ad altro. Questo è anche un gesto concreto da parte mia per far sì che il progetto autonomista a cui stiamo lavorando sia effettivamente libero dai condizionamenti dei partiti nazionali e dai personalismi. Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che sono interessati alla costituzione del governo di Liberazione ad approcciarsi con lo stesso spirito innovativo. Questo contribuirà ad aprire una nuova fase, per liberare la Sicilia dal pizzo legalizzato, allargando l’orizzonte in maniera plurale per attenuare i personalismi. La Sicilia al di sopra dei partiti. Roma comanda! Ma la Sicilia decide!”.

