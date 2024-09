Per la tesi di laurea sulle Eolie

MESSINA – Nell’ambito della Biennale dello Stretto, tra Messina e Reggio Calabria, un premio per una neo laureata messinese in Architettura. Eleonora La Fauci ha concorso con il progetto della propria tesi di laurea dal titolo “Arcipelago di connessioni. Un museo del paesaggio diffuso come elemento unificante di identità disgiunte”. Al centro della tesi le Isole Eolie. Il progetto ha vinto il Premio Biennale dello Stretto.