Premio di laurea Leonardo Virga: la Leo Onlus lo assegna a Diana Tilenni

La dottoressa ha vinto grazie a una tesi dal titolo “Studio del lavoro cardiaco in pazienti con sovrappeso corporeo: ruolo del myocardial work"

MESSINA – L’Aula Magna dell’Università di Messina ha ospitato la XVI edizione del Premio di Laurea “Dott. Leonardo Virga”, organizzato dall’Associazione “Leo Onlus” in sinergia con l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, con il patrocinio dell’Ateneo peloritano, del Comune di Messina e dell’Ordine Provinciale e Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina. Il premio di questa edizione è stato assegnato alla dottoressa Diana Tilenni, laureata in Medicina e Chirurgia, per una tesi dal titolo “Studio del lavoro cardiaco in pazienti con sovrappeso corporeo: ruolo del myocardial work”. Relatore è stato il professor Scipione Carerj.

La cerimonia con la brigata Aosta

La Cerimonia è stata aperta dalla Banda della Brigata Meccanizzata Aosta, diretta dal luogotenente Fedele De Caro, subito dopo sono intervenuti la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, l’Assessora del comune di Messina , Alessandra Calafiore, il Presidente dell’ l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, Cav. Uff. Antonino Mondello, il dottor Giacomo Caudo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Messina e la mamma di Leonardo, l’avvocata Maria Trinchera; ha moderato la giornalista Letizia Lucca. Nel corso della Cerimonia è stata letta una lettera inviata dal Ministro per le Disabilità, on. Alessandra Locatelli, con cui si complimentava per le iniziative portate avanti dalla Leo Onlus.

In collegamento da remoto è intervenuto anche Don Bonifacio Duru, fondatore e presidente onorario dell’associazione Azione Verde Opera Don Bonifacio, che ha raccontato lo stato dell’arte delle opere in corso, a cui ha contribuito anche la Leo Onlus relativamente alla costruzione e all’allestimento del centro sanitario presso il villaggio di Orlu’ in Nigeria.

Cos’è Leo Onlus

“Leo Onlus“ è un’Associazione di volontariato nata nel 2007, per volontà della famiglia Virga in seguito all’improvvisa scomparsa di Leonardo Virga, 48 ore dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia, Leonardo sognava un futuro da medico, infranto il 28 luglio del 2007 a causa di un incidente stradale.Il suo desiderio era di prestare la sua opera in Nigeria, realtà di cui era venuto a conoscenza da una collega. Nel villaggio di Orlù, appartenente allo Stato di IMO, opera infatti l’Associazione “Azione Verde, Opera Don Bonifacio”, impegnata nella costruzione di scuole, di una clinica sanitaria, e di un centro di formazione.

Inoltre, l’Associazione ha partecipato attivamente con donazioni per i terremotati dell’Aquila e per le famiglie meno abbienti messinesi durante la pandemia, ha donato defibrillatori alle scuole ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, ausili per la comunicazione aumentativa a bambini con gravi disabilità, ha decorato con personaggi Disney il reparto di Neuropsichiatria Infantile e gli ambulatori del “Brucaliffo, percorso Autismo” del Policlinico Universitario.