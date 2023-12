Prima sconfitta stagionale per la Jsl Women in Eccellenza femminile - Tempostretto

Prima sconfitta stagionale di misura per la Jsl Women, la Giovanile Rocca vince la sfida al vertice del girone A per 2-1

BROLO – La sfida al vertice del girone A, proposta dalla 7ª giornata del campionato di Eccellenza di calcio femminile, è terminata con il punteggio di 1-2 al “Comunale” di Brolo nonostante il gol messo a segno da Maria Rita Bertè.

Sul sintetico di casa le neroverdi sono sfortunate in avvio di gara, quando colpiscono due traverse nella stessa azione. Le ospiti passano in vantaggio grazie al guizzo dell’ex Minciullo, che sfrutta un errore delle avversarie in disimpegno per insaccare indisturbata il pallone. Pareggia Maria Rita Bertè al termine di una pregevole azione corale. Ad inizio ripresa, la realizzazione di Graziano, brava nell’eludere il fuorigioco, decide il match.

“Abbiamo giocato bene per 45’ minuti, nel secondo tempo, invece, la prova è stata negativa – ha dichiarato, al termine del confronto, il tecnico Marco Palmeri -. È stata una partita dai due volti con aspetti positivi e tanto materiale su cui lavorare in queste settimane”.

Nell’altro raggruppamento, affermazione, per 1-0 della Jsl Girls allenata da Alessio Giuffrè sul campo del Vittoria Fc, propiziata dal gol di Arianna Colandrea.

Risultati e classifiche Eccellenza femminile

Girone A: Marsala-Palermo 2-1; JSL Women-Giovanile Rocca 1-2; Sport Palermo-Vigor Montelepre 3-11. Classifica: Giovanile Rocca 14; JSL Women 13; Marsala 6; Vigor Montelepre 6; Sport Palermo 0. *Palermo 14 f.c.

Girone B: Cr Scicli-Siracusa 0-0; SSD Unime-Alpha Sport San Gregorio 13-0; Vittoria Fc-JSL Girls 0-1. Classifica: Siracusa 16; SSD Unime 12; Cr Scicli 10; Alpha Sport San Gregorio 3; Vittoria Fc 0. JSL Girls 10 f.c.

Articoli correlati