S. Teresa. Ecco la sciarpa più lunga d'Italia, un manufatto di oltre 4 km

S. TERESA DI RIVA. Quattro anni di lavoro. Tanto tempo ci è voluto per realizzare la sciarpa più lunga d’Italia: 4 chilometri e 64 centimetri. I sacrifici delle decine di donne che hanno sposato la causa di Teresa Brancato, presidente dell’Associazione “E Berta filava”, sono stati ripagati nel momento in cui il manufatto è stato posato sulla spiaggia. Un paese da solo non è bastato. Gli addetti ai lavori hanno

cominciato a srotolare la sciarpa dalla periferia sud di S. Teresa di Riva alle 9 del mattino, sconfinando sino Furci Siculo, dopo avere attraversato anche il greto del torrente Savoca. Le operazioni si sono concluse alle 16,30. Il tutto a suon di selfie, foto e riprese dall’alto con il drone.

Sono stati sferruzzati oltre 600 chili di lana rigorosamente riciclata da maglioni, mantelline, sciarpe e scarpe da notte. Sono stati spiegati 32 rotoli di quella che dovrebbe essere, una volta certificata, la sciarpa più lungo d’Italia.

Teresa Brancato, da anni impegnata nel sociale, sprizza soddisfazione: “Doneremo questa sciarpa agli ultimi, con i quali camminiamo insieme, cercando per quanto ci è possibile di risolvere qualche loro piccolo grande problema. Abbiamo fatto dello smistausato un punto di riferimento, negli anni – prosegue Teresa Brancato – donando il necessario a quanti non ce l’hanno ed anche un giocattolo a tanti bambini che non se lo possono permettere strappando loro un sorriso che ci ripaga di ogni sacrificio”.