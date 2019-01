Ancora un attraversamento urbano alla scoperta del quartiere Annunziata, tra trekking urbano, scrittura creativa e graphic novel. Da domenica 20 gennaio spazio al terzo e ultimo appuntamento messinese del progetto “PeriferichEnergie. Conoscere, narrare, inventare la città che non si vede”, sempre gratuito e aperto a tutti, che si snoderà in due momenti.

Si comincia domenica 20 gennaio, con appuntamento alle 10.30 davanti alla scuola Santa Eustochia, all’Annunziata, quando, insieme ad Elena Grimaldi e al dott. Franco Chillemi, cultore di storia del territorio prenderà il via il trekking urbano denominato “Uroboro” alla scoperta degli angoli nascosti, “invisibili” ma pronti a raccontare diversi aspetti di un quartiere pieno di storia e di storie.

Da lunedì 21 gennaio sino al 25 gennaio, a partire dalle 15.30 il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, nel campus universitario dell’Annunziata, ospiterà il laboratorio di scrittura creativa e graphic novel tenuto da Elena Grimaldi e dalla fumettista Chiara Abastanotti, autrice che ha pubblicato per Beccogiallo e Graphic News, disegna dal vivo in performance teatrali e musicali, tiene corsi e laboratori sulla narrazione per immagini. Ha ottenuto moltissimi riconoscimenti in fiere ed eventi di respiro nazionale e ha allestito sue mostre a Bologna, a Siena, al Lucca Comics & Games.

Il progetto “PeriferichEnergie. Conoscere, narrare, inventare la città che non si vede”, un percorso multiforme nei linguaggi e nelle metodologie utilizzate, è promosso da Sabir srl, dalla Casa Editrice Mesogea di Messina e da SabirFest - in partenariato con l’Associazione International House di Reggio Calabria e la sezione napoletana dell’Associazione Yoda di Bologna. Un progetto realizzato grazie al contributo SIAE con il bando “Sillumina - Copia privati per i giovani e la cultura” e nasce con l’obiettivo di proporre, nelle sue diverse fasi – dall’osservazione alla elaborazione creativa – opportunità innovative di scoperta, conoscenza e racconto di tre quartieri periferici: Rione Annunziata (Messina), Centro Storico (Reggio Calabria) e Quartieri Spagnoli (Napoli).

Sarà in corso sino a venerdì 18 gennaio il secondo laboratorio di scrittura creativa – dopo quello curato da Sergio Scarfì a dicembre - e street art, tenuta da Giordana Restifo, accolto dal liceo artistico “Basile”, dal quale prenderà vita un murales davanti alla scuola media “Vittorini” sotto la guida dell’architetto e fumettista Michela De Domenico, che verrà realizzato a partire da venerdì pomeriggio. A marzo è prevista una restituzione finale di tutte le fasi del progetto, che confluiranno anche in un libro frutto dei tre laboratori.

Per partecipare al trekking e/o al laboratorio è sufficiente prenotare contattando la pagina Facebook di “PeriferichEnergie. Conoscere, narrare, inventare la città che non si vede”, oppure scrivere a periferichenergie@gmail.com.