Prosegue l’estate settembrina, nel weekend sole e massime sui +30°C

Meteo nel Messinese: che tempo farà nel fine settimana e le tendenze nella prossima settimana
L’alta pressione azzorriana continua a mantenere una certa stabilità, anche se non manca qualche locale annuvolamento, soprattutto lungo il Tirreno. Nel frattempo le piovose perturbazioni atlantiche transiteranno a latitudini più alte dell’Italia, mentre l’anticiclone subtropicale assicurerà un tempo stabile e soleggiato anche nel prossimo weekend e buona parte della settimana successiva. Le temperature massime, dopo un lieve calo nelle prossime ore, già domenica torneranno a salire, raggiungendo punte di +30°C +31°C.
Sabato 5 settembre 2026
Giornata prevalentemente soleggiata e calda, con un cielo poco nuvoloso e qualche locale nube innocua di passaggio. Di giorno si avvertirà un po’ di afa, con temperature massime che raggiungeranno i +27°C +28°C, accompagnate da tassi dell’umidità relativa oltre il 60/70%. Venti di brezza da Nord e Nord-ovest, con rinforzi da Nord nello Stretto. Mari quasi calmi o poco mossi, increspato lo Stretto e lo Ionio, con mare mosso sottocosta. In serata prevalenza di cielo stellato.
Domenica 6 settembre 2026
Ci attende una giornata festiva calda e soleggiata, con un cielo prevalentemente poco nuvoloso e qualche innocua velatura di passaggio. Le temperature massime, toccheranno punte di +30°C +31°C. Di sera, grazie al maggior irraggiamento notturno (le ore di luce si ridurranno sempre più), le minime saranno un po’ più fresche, intorno i +24°C. Venti di brezza da Nord e Nord-ovest, con rinforzi solo sullo Stretto. Mari poco mossi.
Tendenza per la prossima settimana
Queste condizioni meteorologiche da tarda estate proseguiranno per buona parte della prossima settimana, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, e un clima abbastanza caldo, pur senza troppi eccessi. Ancora non si intravedono grossi cambiamenti, anche se entro la fine del mese l’anticiclone subtropicale potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento. Nel frattempo, di questo passo, il mese di settembre sul Messinese potrebbe chiudere senza grosse piogge significative, con valori inferiori alle medie del periodo.
da messinese non voglio difendere l’aeroporto di reggio, ma voglio essere obiettivo viaggiando con l’aereo verso il nord italia con partenza da catania e da reggio.
1) per un passeggero messinese voi non dovete calcolare soltanto i tempi che servono per raggiungere l’aeroporto di reggio calabria o catania, dovete calcolare pure i tempi per raggiungere la destinazione finale dall’aeroporto di arrivo. Se da reggio calabria arrivo all’ aeroporto di arrivo impiego meno a raggiungere la destinazione finale che mi interessa di catania.
2) In questo momento Reggio Calabria è tre spanne sopra Catania a livello di sicurezza, infatti da Reggio calabria si possono imbarcare sino a 2000 ml di liquidi mentre a catania 100 ml (ps la bottiglietta d’acqua la porto da casa a catania la devo comprare 3,00 euro)
3) a reggio calabria in questo momento posso arrivare anche all’ultimo momento che mi imbarcano lo stesso a catania se trovi fila ai varchi di sicurezza perdi l’aereo
4) A reggio calabria sicuramente non hanno il problema etna e qui inutile che spieghi tutto.
5) ma non si potrebbe mettere soldi pubblici per finanziare in parte navetta Stazione Centrale Messina – Aeroporto Reggio Calabria con traghettamento prioritario che potrebbe essere avviata domattina?
6) AL MOMENTO ALLA SACAL CONTESTO SOLO CHE LA NAVETTA PORTO-AEROPORTO FINISCE ALLE 16.00 PERTANTO INVITO A RIPRISTINARE LA NAVETTA H24 ANCHE CON VILLA S. GIOVANNI PER L’UTENZA MESSINESE