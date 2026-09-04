Prosegue l’estate settembrina, nel weekend sole e massime sui +30°C

Meteo nel Messinese: che tempo farà nel fine settimana e le tendenze nella prossima settimana

L’alta pressione azzorriana continua a mantenere una certa stabilità, anche se non manca qualche locale annuvolamento, soprattutto lungo il Tirreno. Nel frattempo le piovose perturbazioni atlantiche transiteranno a latitudini più alte dell’Italia, mentre l’anticiclone subtropicale assicurerà un tempo stabile e soleggiato anche nel prossimo weekend e buona parte della settimana successiva. Le temperature massime, dopo un lieve calo nelle prossime ore, già domenica torneranno a salire, raggiungendo punte di +30°C +31°C.

Sabato 5 settembre 2026

Giornata prevalentemente soleggiata e calda, con un cielo poco nuvoloso e qualche locale nube innocua di passaggio. Di giorno si avvertirà un po’ di afa, con temperature massime che raggiungeranno i +27°C +28°C, accompagnate da tassi dell’umidità relativa oltre il 60/70%. Venti di brezza da Nord e Nord-ovest, con rinforzi da Nord nello Stretto. Mari quasi calmi o poco mossi, increspato lo Stretto e lo Ionio, con mare mosso sottocosta. In serata prevalenza di cielo stellato.

Domenica 6 settembre 2026

Ci attende una giornata festiva calda e soleggiata, con un cielo prevalentemente poco nuvoloso e qualche innocua velatura di passaggio. Le temperature massime, toccheranno punte di +30°C +31°C. Di sera, grazie al maggior irraggiamento notturno (le ore di luce si ridurranno sempre più), le minime saranno un po’ più fresche, intorno i +24°C. Venti di brezza da Nord e Nord-ovest, con rinforzi solo sullo Stretto. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Queste condizioni meteorologiche da tarda estate proseguiranno per buona parte della prossima settimana, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, e un clima abbastanza caldo, pur senza troppi eccessi. Ancora non si intravedono grossi cambiamenti, anche se entro la fine del mese l’anticiclone subtropicale potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento. Nel frattempo, di questo passo, il mese di settembre sul Messinese potrebbe chiudere senza grosse piogge significative, con valori inferiori alle medie del periodo.