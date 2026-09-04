Schiaffo in faccia al controllore, poi la fuga: altra aggressione su un bus a Messina

I fatti intorno alle 10 di oggi in via Garibaldi. Nuovo episodio dopo la testata a un verificatore di pochi giorni fa.

MESSINA – La richiesta del biglietto da controllare sfociata, ancora una volta, in un’aggressione. È quanto accaduto a un verificatore Atm, che su un bus di linea in quel momento sulla via Garibaldi, è stato colpito con uno schiaffo da un utente. Quest’ultimo, secondo il racconto di alcuni testimoni, forse perché in possesso di un biglietto non regolare ha approfittato dell’apertura delle porte per scappare, ma non prima di aver colpito al volto, appunto, il controllore. Sul posto è poi intervenuta la polizia.

Si tratta dell’ennesima aggressione a un lavoratore di Atm su un bus. Pochi giorni fa, il 29 agosto, un episodio simile ha visto protagonista un altro verificatore, che ha ricevuto una testata in viso da parte di un utente.