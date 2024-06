Protezione auto: guida alle garanzie accessorie con cui ottenere una polizza su misura

Redazionale

Gli automobilisti che circolano con il proprio veicolo devono obbligatoriamente stipulare una polizza RCA Auto, un’assicurazione che, in caso di incidente, risarcisce i danni causati a terzi, sia alle persone che alle cose.

Tuttavia, questa polizza obbligatoria non copre una serie di imprevisti che possono verificarsi durante la guida, oppure i danni alla vettura provocati da furti, incendi, eventi atmosferici o guasti e gli infortuni del conducente in caso di sinistro con colpa.

Per tutelarsi da questi rischi è possibile abbinare alla polizza auto delle garanzie accessorie, delle coperture facoltative che possono essere selezionate sulla base delle proprie esigenze.

Per disporre di un’ampia varietà di scelta e usufruire così di un’assicurazione macchina del tutto su misura è possibile rivolgersi a realtà di riferimento del settore come Verti, compagnia online che permette di calcolare un preventivo personalizzato in 15 secondi, attraverso l’inserimento del numero di targa della vettura e della data di nascita del proprietario.

Naturalmente, è importante conoscere le caratteristiche delle diverse garanzie disponibili, così da prendere una decisione del tutto consapevole.

Le garanzie accessorie con cui personalizzare la polizza auto

Tra le garanzie accessorie che possono essere aggiunte alla RCA Auto c’è la Furto e incendio, per proteggersi dai danni subiti in caso di furto, rapina o incendio della vettura assicurata, compresi gli accessori.

Con la garanzia Cristalli, invece, ci si tutela in caso di danni ai vetri dell’auto che richiedono una riparazione o la sostituzione dei cristalli, mentre la garanzia Atti vandalici copre i danni provocati da scioperi, atti di terrorismo e atti volontari di danneggiamento. Un’altra garanzia accessoria utile è quella per gli Eventi naturali, per ricevere un indennizzo in caso di danni causati da eventi atmosferici imprevedibili e straordinari.

La polizza RCA Auto può essere personalizzata anche con la garanzia Kasko, per tutelarsi in caso di danni riportati dall’auto in seguito a ribaltamenti, uscite di strada, urti o collisioni accidentali, oppure con la garanzia Assistenza stradale per ricevere soccorso in caso di guasti o incidenti.

Altre garanzie accessorie da valutare sono la Tutela giudiziaria, per avere assistenza legale in caso di controversie giudiziali o stragiudiziali legate alla circolazione del veicolo, la garanzia Infortuni del conducente per ricevere un indennizzo in seguito a danni fisici riportati dopo un sinistro con colpa.

Come scegliere le garanzie accessorie per l’assicurazione auto

Nella scelta delle garanzie accessorie ogni automobilista deve tenere in considerazione diversi aspetti, tra cui i rischi esistenti, il livello di protezione desiderato e le proprie abitudini di guida.

Per esempio, chi durante l’anno percorre molti chilometri in macchina per lavoro o per motivi personali è più soggetto statisticamente alla possibilità di un sinistro, quindi potrebbe valutare l’abbinamento di garanzie utili come la Kasko, la Infortuni del conducente e la Tutela legale. Con queste garanzie, infatti, è possibile tutelarsi dalla maggiore esposizione agli incidenti rispetto a un automobilista che percorre pochi chilometri l’anno in auto.

Le garanzie accessorie vanno scelte anche in base alla tipologia di vettura. Mentre un’auto nuova ha un valore di mercato ancora alto ed è consigliabile considerare la garanzia Furto e incendio e quella per gli Eventi naturali, una vettura usata o datata sarà più soggetta ai guasti e sarà utile avere la garanzia di Assistenza stradale.

Un altro fattore da valutare sono i rischi più frequenti nella propria zona, infatti in alcune città i furti d’auto sono più diffusi, mentre chi vive in una grande metropoli e lavora in centro potrebbe avere maggiori probabilità di subire un atto vandalico all’auto.

Scegliere le giuste garanzie accessorie permette quindi di usufruire di un’assicurazione auto del tutto su misura, tutelandosi da danni economici che possono arrivare a essere considerevoli in alcune circostanze.