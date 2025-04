Prova di forza dell’UniMe alla Cittadella, superata la capolista Ortigia Academy

Il gruppo universitario prevale 14-10 e consolida il terzo posto. Sugli scudi Longo con sei reti, seguito da Lupeji (3), in rete anche Viola, doppietta, D'Angelo, Giacoppo e Diego Geloso

MESSINA – Grande successo per il gruppo universitario di pallanuoto che contro l’Ortigia Academy, capolista del girone 4, ottiene un’importante e convincente vittoria per 14-10. La sfida, valida per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, si è giocata alla Cittadella Sportiva Universitaria. Grande protagonista Longo autore di sei reti ma in sei tra le fila dei peloritani sono andati in rete, nel finale anche la sostituzione del portiere Di Mauro, per infortunio, a cui è subentrato Caliri.

In definitiva una grande prova del gruppo allenato da coach Francesco Misiti. Dopo un primo quarto in cui gli universitari hanno subito l’avvio ospite (2-4) nei due periodi centrali la formazione di casa ha costruito il suo vantaggio con due parziali terminati entrambi 5-2. Nel quarto parziale messo in sicurezza il risultato con il massimo vantaggio di più 5 e partita che si conclude sul 14-10. Terzo posto in classifica confermato aggiungendo un leggero margine al San Mauro Napoli che insegue, la Nuoto 2000 Napoli approfitta dello stop dell’Ortigia Academy e si prende la testa della classifica solitaria. Settimana prossima quartultima di stagione regolare con l’UniMe che fa visita al Villa Aurelia.

Ssd UniMe – Ortigia Academy 14-10

Buon avvio dei locali che trasformano subito un rigore con Longo, la replica sempre dai cinque metri di Polizzi da il là all’allungo ospite con le ulteriori segnature dello stesso Polizzi, altre due volte, e Abela in superiorità numerica. Nel finale di primo quarto Viola accorcia le distanze sfruttando la superiorità numerica, ma i padroni di casa perdono Cama che viene espulso.

Nel secondo quarto di gioco Lupeji apre i conti, Abela prova a tenere i suoi col doppio vantaggio, sale in cattedra Longo che in poco meno di un minuto rimette Messina in gioco (5-5) e nel finale di tempo riporta i suoi avanti sfruttando un superiorità numerica. Nel finale funzionano ancora gli schemi con botta e risposta sempre in superiorità di Abela da una parte e Giacoppo dall’altra (7-6).

Tentativo di fuga per l’UniMe ad inizio quarto con il rigore di Longo a segno e la successiva rete di D’Angelo (9-6). Risponde Polizzi ma ancora in superiorità va a segno la formazione universitaria con Diego Geloso e poi con Viola (11-7). Ancora botta e risposta nei secondi finali, Abela da una parte e Lupeji dall’altra (12-8).

Ultimo quarto di gioco in cui i locali devono fare anche a meno di Di Mauro, il portiere viene sostituito per un infortunio alla mano dal secondo Caliri. Si gioca poco nei primi cinque minuti con gli universitari che falliscono anche un rigore ma con Longo trovano il massimo vantaggio sul 13-8, subito replicato da D’Arrigo e dopo il terzo rigore segnato da Longo arriva ancora la replica ospite di Monaco per il 14-10 finale.

Tabellino

Parziali: 2-4, 5-2, 5-2, 2-2. Superiorità numeriche: 5/14, 5/15. Rigori: 3/4, 1/1.

Arbitro: Marco Riviezzo.

Ssd UniMe: Di Mauro, Amante, Vinci, Longo 6, Lupeji 3, Viola 2, D’Angelo 1, Giacoppo 1, Diego Geloso 1, Bonansinga, Milana, Cama, Caliri, Sarno.

Ortigia: Napoli, Fossi, Abela 4, Polifemo, Sicali, Giacomazzi, Polizzi 4, Palaia, Monaco 1, Minafro, D’Arrigo 1, Bordone, Reina, Cappellani.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo