Puccio: "Nessun retroscena, ecco perché lascio l'incarico di esperto a Taormina" INTERVISTA - Tempostretto

"Sarebbe stato inopportuno proseguire in virtù del doppio ruolo di direttore generale al Comune di Messina e alla Città metropolitana"

di Carmelo Caspanello

Puccio: “Vi spiego perché ho lasciato, di concerto con De Luca, l’incarico di esperto”

TAORMINA – Salvo Puccio, direttore generale al Comune di Messina e alla Città metropolitana non è più l’esperto del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, per le tematiche inerenti il Pnrr e i fondi di extrabilancio. L’incarico gli era stato affidato a metà giugno e si sarebbe concluso il 31 dicembre. “Nessuna frizione”, sorride Puccio, come qualcuno aveva voluto fare intendere. Anzi – aggiunge – vi spiego perché sono giunto alla decisione, presa di concerto con il sindaco De Luca, di dimettermi”. Le dimissioni sono legate al doppio incarico che ricopre a Messina, non ultimo di direttore generale alla Città metropolitana, a far data dal 20 settembre. “Non sarebbe stato opportuno – spiega a Tempostretto (in allegato l’intervista integrale, ndr) – ricoprire i tre incarichi e non solo per gli impegni, che sono tanti, ma anche per le competenze della Città metropolitana che ricadono giocoforza sulla città di Taormina”. Il ruolo di Puccio alle ultime elezioni amministrative nella Capitale siciliana del tuismo, venne considerato dal sindaco De Luca “di fondamentale importanza” anche in virtù del fatto che quel territorio Puccio lo conosce bene, essendo di Giardini Naxos. Nonostante le dimissioni, per De Luca l’ormai ex esperto continuerà ad essere un punto di riferimento.