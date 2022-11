PuliAmo Messina, ecco le nuove panchine del lungomare di via Circuito - Tempostretto

FOTO I volontari le hanno riparate e abbellite, domenica prossima l'ultima fase

Dalla pioggia di settimana scorsa allo scirocco di sabato e domenica, a Torre Faro la natura dello Stretto si rivela in tutta la sua brutale Bellezza. Ma nemmeno le forti raffiche di vento hanno ostacolato l’operato dei volontari di PuliAmo Messina, che nel weekend appena trascorso hanno proseguito la riqualificazione artistica delle undici panchine del lungomare dello Stretto in via Circuito.

Il blu profondo del mare, il rosso acceso dei pesci, il bianco della schiuma delle onde, il nero della notte con i riflessi della luna. Ci sono tutti i colori e le emozioni – che solo le acque dello Stretto sanno suscitare – nelle prime quattro panchine completate di via Circuito. Sono le opere pittoriche degli artisti Grazia D’Arrigo, Giorgia Minisi, Giada Morelli e NessuNettuno che, nell’arco di quarant’otto ore, hanno impresso sul legno le suggestioni del mare. Nel corso dei due giorni di lavoro, tutti gli artisti hanno proseguito con la realizzazione delle proprie opere, molte delle quali richiedono tempi di lavorazione più lunghi e complessi.

A supporto degli artisti, la squadra di volontari che ha prestato sostegno morale, fisico e pratico durante l’esecuzione delle opere, ma anche molti cittadini giunti da ogni parte della città per collaborare – o anche soltanto ammirare – questo piccolo miracolo che vede semplici cittadini dedicare un po’ del proprio tempo per qualcosa di più grande: il bene comune.

Nel frattempo PuliAmo Messina non si è ferma ed è già al lavoro per la terza ed ultima fase: Completi-Amo le panchine di Via Circuito, domenica 20 novembre dalle ore 10.

