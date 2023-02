Pulizia tombini in via Felice Bisazza. Auto in sosta nonostante i cartelli, c'è il carro attrezzi - Tempostretto

Alcuni automobilisti hanno lasciato le auto in sosta impedendo il lavoro degli operai, interviene la Polizia municipale

Pulizia dei tombini in programma oggi in via Felice Bisazza, strada parallela a nord di via Tommaso Cannizzaro. Da lunedì erano stati posizionati i cartelli che indicavano il divieto di sosta in programma oggi a causa dei lavori ma alcune auto erano rimaste in sosta.

Così l’intervento della Polizia Municipale e del carro attrezzi. Per gli automobilisti non solo la multa ma anche l’incombenza di dover ritirare l’auto al deposito di Maregrosso, sborsando anche una cifra aggiuntiva.

I lavori di pulizia dei tombini proseguiranno nei prossimi giorni nelle strade limitrofe, anche lì è previsto il divieto di sosta.