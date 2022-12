"Quelle moto sui marciapiedi: vietato passare per carrozzine e pedoni" - Tempostretto

La segnalazione: "Un disagio frequente quando piove" a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive una lettrice: “Una scena frequente quando piove. Come si evince dalle foto inviate, ogni giorno a Messina pedoni, carrozzine con bambini o disabili non possono transitare sotto i balconi e si devono bagnare. Inzuppare perché c’è chi mette i motorini al riparo, impedendo il passaggio. Stessa cosa con i cassonetti della spazzatura belli riparati e la gente si deve scolare”.

I posteggi delle moto

Aggiunge l’autrice della segnalazione: “Mi auguro che non tutti pensIno alla causa effetto di questo meccanismo, a quanto pare lecito, perché nessuno fa nulla. Dov’è, in questi casi, la Polizia municipale ? Ricordo che ci sono i posti appositi per i motocicli, che tolgono spazio al parcheggio delle macchine . Il marciapiede è fatto per far transitare i pedoni. Mi auguro che queste persone imparino l’educazione”.