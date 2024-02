Questura di Messina, Ioppolo vola a Roma.

Attesa a Roma a disposizione del Ministero. Annino Gargano nuovo Questore di Messina

MESSINA – Dopo 22 mesi alla guida della Questura di Messina, lascia Gabriella Ioppolo. Al suo posto si insedierà Annino Gargano, attuale questore di Brindisi.

Il nuovo questore Gargano

59 anni, in servizio dal 1990, Gargano è stato vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente della Squadra Volanti di Parma, dirigente dell’anticrimine di Viareggio e della Squadra Mobile di Lucca. Dirigente della Divisione Immigrazione di Lecce, della Squadra Mobile di Bari e poi nominato dirigente Superiore nel 2018. Dal 2019 al 2020 è stato Questore di Vibo Valentia e dalla fine dello stesso anno questore di Chieti per poi dall’aprile del 2022 ad oggi questore di Brindisi. Il suo insediamento in riva allo Stretto è fissato per il 21 febbraio prossimo.

Gabriella Ioppolo e Messina

A Roma Gabriella Ioppolo è a disposizione del Ministero. Per lei è in vista un incarico di prestigio, anche se era ben contenta di guidare la Questura della sua città dove si è insediata nell’aprile 2022 tracciando sin da subito le priorità e linee guida da seguire in una città pronta a lasciarsi alle spalle l’emergenza Coronavirus e a fare da palcoscenico a grandi eventi, competizioni sportive, manifestazioni civili e religiose.

I grandi eventi

Primo banco di prova per una corretta ed ordinata gestione dell’ordine pubblico il concerto di Vasco Rossi, tenutosi nel giugno del 2022 allo stadio comunale “Franco Scoglio” con ben oltre 40 mila fan. Primo evento di una lunga serie, conclusa con il concerto dei Pooh dello scorso dicembre 2023 in piazza Duomo. Appuntamenti con numeri importanti che hanno richiesto particolare attenzione ed articolati dispositivi di sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine e degli altri attori istituzionali, impegnati a garantirne la piena fruizione in un contesto di assoluta sicurezza.

I ringraziamenti

“Ringrazio il Prefetto – dice Ioppolo – che con la sua azione illuminata ha assicurato in ogni circostanza l’efficiente ed efficace coordinamento delle Forze di Polizia. Ringrazio, altresì il Sindaco della Città Metropolitana di Messina ed i Sindaci degli altri comuni della Provincia, l’Autorità Giudiziaria in tutte le sue articolazioni, l’Arcivescovo di Messina ed il Vescovo di Patti, i Comandanti delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio e tutte le Autorità militari, civili e religiose per la preziosa, costante vicinanza istituzionale che mi hanno garantito in questi due anni. La mia riconoscenza vaalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno per aver rappresentato le esigenze del personale, sempre con spirito di leale confronto. Un grazie particolare ai Direttori della stampa locale e a tutti i professionisti della comunicazione per la loro leale collaborazione nella quotidiana condivisione delle informazioni. Il mio più grande ringraziamento, però, va rivolto innanzitutto ai cittadini, che con la loro fiducia hanno consentito l’immediato intervento della Polizia di Stato, contribuendo a rendere più sicura questa meravigliosa città e tutta la provincia. A Messina lascio una straordinaria squadra di poliziotti, che guidati da eccezionali funzionari –che ancora una volta ringrazio di cuore –riusciranno a mantenere alti gli standard di sicurezza raggiunti. Al nuovo Questore vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.

