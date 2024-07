“Racconti, ricordi e risate tra i banchi di scuola”: i premiati del concorso letterario

La cerimonia conclusiva dell'evento, organizzato dall'Osservatorio per i beni culturali, si è tenuta nel Centro filarmonico di Savoca

SAVOCA – Nel rinnovato Centro Filarmonico si è svolta la cerimonia di premiazione del II concorso letterario organizzato dall’Osservatorio per i beni culturali dell’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani. Quest’anno la tematica del concorso, dedicato agli alunni della scuola media, era “Racconti, ricordi e risate tra i banchi di scuola”. Diciannove i partecipanti, ai quali sono andati attestati e premi consistenti in buoni libro offerti da Cartolibrando Mondadori di Furci e buoni teatro offerti dall’associazione Sikilia, oltre ad un attestato di Archeoclub Area Jonica Messina, che ha collaborato all’iniziativa voluta dalla presidente dell’Osservatorio Ninuccia Foti, dal presidente del Consiglio dell’Unione, Noemi Palella, e dal consigliere casalvetino Santino Saglimbeni.

Il sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi ha portato i saluti dell’amministrazione (presenti anche con il vice sindaco Carmela Miuccio, gli assessori Simona Gentile, Giuseppe Trimarchi e il consigliere Pippo Trimarchi). Subito dopo, la presidente dell’Osservatorio ha illustrato alcuni momenti di vita nelle scuole del passato, con immagini che partendo dal 1922 hanno fatto capire come si sono evoluti nel tempo usi, costumi e comportamenti all’interno delle classi. Mario Gregorio di Archeoclub ha presieduto la giuria composta anche da Massimo Caminiti (socio Archeoclub), Marisa Sturiale D’Agostino, Cettina Marino e Pina Abate. La giuria ha scelto di assegnare il primo posto ex aequo a tre studenti ed il secondo posto ex aequo a tutti gli altri sedici partecipanti.

Gli alunni premiati

Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati: Giorgia Gullotti del Comprensivo di S. Teresa con “Un compagno di scuola speciale”; Matteo Sferra del Comprensivo di Taormina con “Mia cara scuola elementare”; Michele Ceccio, Comprensivo di S. Teresa con “Una sfida al più forte”.

Gli altri premiati: Miriam Cuccaro, Lucrezia Farfaglia, Carla Curcuruto, Diego Garufi, Sophia La Rosa, Anna La Monaca, Alessandra Samperi, Ludovica Sippelli, Fiamma Agnoni, Maria Altadonna, Maria Margherita Paratore, Valerio Domenico Paratore, Giorgia Principato, Carmelo Ferraro, Giuseppe Ucchino e Alessio Stracuzzi.