Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo, senso unico alternato per tre mesi sulla SP31 a Scaletta

SCALETTA – Per tre mesi nel tratto compreso tra il km 0+300 e il km 0+600 sulla strada provinciale 31 “Guidomandri”, a Scaletta Zanclea, ci sarà un senso unico alternato regolato da semafori. Lo ha comunicato la Città metropolitana di Messina dopo aver accolto la richiesta del Consorzio Messina-Catania – Lotto Nord.

La restrizione sarà attiva dal 22 aprile ed è stata disposta per “consentire al Consorzio di effettuare i lavori necessari alla realizzazione dell’imbocco della galleria “Scaletta” lato Catania e delle opere collegate. Gli interventi rientrano nel progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo, che include la costruzione di nuove gallerie, viadotti e stazioni.

Federico Basile, in qualità di sindaco metropolitano, ha affermato: “La sinergia tra gli enti è indispensabile per garantire risultati concreti a beneficio dei cittadini e degli utenti che quotidianamente si servono delle infrastrutture siciliane. Continueremo a lavorare in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, perseguendo l’obiettivo comune di potenziare l’efficienza dei servizi offerti”.