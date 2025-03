Raffa, Delia e Rugolo campioni regionali Ragazzi, argento a Zanfardino della Swimblu

I Ragazzi dell'Unime chiudono al quarto posto il campionato regionale Ragazzi. Ottimo bottino di medaglie a Paternò con 7 ori, 7 argenti e 12 bronzi

Buone prove dei nuotatori messinesi al campionato regionale categoria Ragazzi in vasca corta. Erano coinvolte donne nate nel 2012 e 2011 e uomini nati nel 2011, 2010 e 2009. I titoli sono stati assegnati alla “Giovanni Paolo II” di Paternò, nella vasca da 25 metri, dove i risultati individuali e di staffetta sommati hanno premiato la società catanese Poseidon che ha totalizzato oltre 1100 punti. La prima delle messinesi è stata l’UniMe quarta con oltre 850 punti, entrano in classifica anche la Swimblu Milazzo, ottava con 200 punti, la Power Team Messina 19ª con quindici punti e l’Ulysse 23ª con quattro punti.

Per quanto riguarda le medaglie i tesserati peloritani salgono sul podio per un totale di ventisette volte, di cui però 26 medaglie sono dell’Unime più una alla Swimblu, l’argento di Diego Zanfardino nei 100 stile libero Ragazzi. Tra le migliori prestazioni cronometriche spiccano Silvia Raffa, Anita Delia e Aryiel Angemi che ottengono i pass per i Criteria Nazionali Giovanili. Raffa (aveva già in realtà i tempi) nei 100 e 200 rana, Delia li ottiene nei 100 e 200 farfalla, Angemi ottiene il pass nei 100 dorso qualificandosi nella prima frazione della staffetta mista. Come numero di ori e quindi di titoli regionali solo l’Idra Altair e la Poseidon hanno fatto meglio della società cara al presidente Francesco De Francesco.

Medaglie dell’UniMe

7 ori: Silvia Raffa 50 e 100 stile libero, 100 e 200 rana; Anita Delia 100 e 200 farfalla; Davide Rugolo 100 farfalla (cat R14).

7 argenti: Aryiel Angemi 50 e 100 stile libero; Anita Delia 800 stile libero; Silvia Raffa 200 misti; 4×100 mista femminile (Angemi, Ambesi, Delia, Usbergo); Davide Rugolo 200 farfalla (cat R14); Alessandro Galletta 1500 stile libero.

12 bronzi: Aryiel Angemi 100 farfalla; Anita Delia 400 misti; 4×100 stile libero femminile (Angemi, Iaria, Usbergo, Delia); 4×200 stile libero femminile (Angemi, Noé, Usbergo, Delia); Davide Rugolo 200 misti (cat R14); Alessandro Galletta 400 e 800 stile libero e 400 misti; Cristian Molonia 1500 stile libero; Marco Ceci 200 farfalla; 4×100 stile libero maschile (Arena, Molonia, Galletta, Ceci); 4×200 stile libero (Arena, Molonia, Ceci, Galletta).

Piazzamenti a punti degli altri messinesi

I punti dalla Swimblu arrivano da Cristian Calderone, Riccardo Visalli, Davide De Gaetano, Francesco Tuttocuore, Antonio Salmeri, e le due staffette 4×100 mista Ragazzi (Tuttocuore, Visalli, De Gaetano, Zanfardino e Costantino, Maiorana, Calderone, Salmeri), la 4×200 stile libero Ragazzi (Zanfardino, De Gaetano, Tuttocuore, Salmeri) e 4×100 stile libero Ragazzi (Zanfardino, Visalli, Salmeri, De Gaetano). La Power Team va a punti con Marco Mangano, sesto posto nei 100 stile libero, tredicesimo nei 50 metri e quindicesimo nei 400. Per l’Ulysse con Mattia Cucè ottavo nei 100 farfalla R14.