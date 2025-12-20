 Ragazzino aggredito da coetanei davanti alla "Pascoli-Crispi" di Messina

sabato 20 Dicembre 2025 - 01:05

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Dei testimoni hanno allertato il personale scolastico

MESSINA – Un’aggressione nel pomeriggio inoltrato a Messina davanti alla scuola “Pascoli-Crispi”. La vittima un ragazzino che sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei. A lanciare l’allarme dei testimoni, che hanno avvertito il personale scolastico. Da qui la richiesta d’intervento alle forze dell’ordine.

Le indagini sono in corso e se ne stanno occupando i carabinieri.

La scuola era aperta per l’Open week, dedicato all’orientamento scolastico.

