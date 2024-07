Rds Summer Festival: Messina pronta ad accogliere le stelle della musica

Piazza Duomo si trasforma per due giorni di concerti con Annalisa, Alessandra Amoroso, Arisa e tanti altri

MESSINA – Piazza Duomo è pronta a diventare il cuore pulsante della musica estiva con l’atteso Rds Summer Festival, una festa musicale di due giorni. Venerdì 12 e sabato 13 luglio, la città si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, ospitando alcune delle più celebri voci italiane e internazionali. Da stamattina, i grossi camion della kermesse hanno fatto il loro ingresso in Piazza Duomo per procedere all’allestimento del palco, trasformando gradualmente il centro storico in un’area dedicata alla musica e allo spettacolo.

Al Duomo si monta il palco

Gli appassionati sono in trepidazione per l’arrivo di Annalisa e Alessandra Amoroso, pronte a regalare emozioni. Ma non saranno le uniche a calcare il palco: la line-up è ricca e variegata, con artisti quali Arisa, Coma_Cose, Alfa, Gaia e Tony Effe, pronti a far vibrare Piazza Duomo con le loro performance.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì sera, quando saliranno sul palco Boro, Cioffi, Dotan, Coma_Cose, Benjamin Ingrosso, Gaia e Tony Effe. Una serata con generi musicali che spaziano dal pop all’indie, fino al rap e alla musica elettronica, offrendo un’esperienza variegata. Sabato, la festa continua con una scaletta altrettanto spettacolare: Clara, Icy Subzero, Olly, Annalisa, Alfa, Arisa e Alessandra Amoroso. Questa seconda serata sarà un crescendo di emozioni, con esibizioni che spazieranno dalle melodie pop di Annalisa e Alessandra Amoroso, all’energia di Alfa e Icy Subzero, passando per le sonorità uniche di Arisa.