L’evoluzione dello shopping online: la spesa sul web aumenta del +15%

Un tempo lo shopping seguiva regole chiare e inderogabili: si usciva di casa, spesso insieme agli amici o alle amiche, e si vivevano degli autentici tour de force in giro per i negozi del centro, affrontando file alle casse e ricerche infinite della propria taglia.

Oggi la situazione è molto diversa: sono sempre più numerosi gli italiani che fanno i propri acquisti su Internet. Lo shopping online è dunque diventato uno dei trend digitali più vivi e apprezzati nella Penisola. I vantaggi sono abbastanza evidenti: quando si entra in un negozio fisico alle volte non si trovano taglia e colori desiderati, mentre acquistando in rete le cose sono totalmente diverse. Si può fare affidamento su grandi magazzini centrali in cui si trova di tutto, e la spedizione a casa rende più facile ogni cosa.

E-commerce: i dati del settore dell’abbigliamento online

Molti esercenti vedono l’e-commerce come una chimera da combattere: un punto di vista che nasce dalla concorrenza che molti big del settore oggi fanno su Internet. In realtà si tratta di una preziosa opportunità per tutti, dunque per clienti e per negozianti.

Lo testimonia un dato molto importante: oggi il settore e-commerce vale in Italia circa 24 miliardi di euro. I numeri provengono da uno studio portato avanti da Confcommercio, il quale ha specificato anche il valore complessivo del comparto dell’abbigliamento su Internet: circa 2,5 miliardi di euro.

Sebbene il fashion online rappresenti solo una piccola fetta della torta (il 7%), in realtà è uno dei trend in maggiore ascesa: non a caso, ha vissuto un incremento negli ultimi 12 mesi pari al 15%.

Lo shopping online oggi fa parte del quotidiano

Oramai l’acquisto di capi di abbigliamento su Internet è entrato a far parte del quotidiano del consumatore italiano. Questo è successo anche per merito dei servizi online, i quali hanno abbracciato una profonda evoluzione negli ultimi anni. Basti pensare alle spedizioni sempre più veloci e sicure, e al servizio clienti oramai disponibile in real time.

Altri elementi che hanno spinto gli italiani verso lo shopping digitale? Il reso gratuito, la sicurezza nei pagamenti, il risparmio economico e i programmi di fidelizzazione. Tra gli e-commerce più conosciuti troviamo YOOX, uno dei primi player italiani ad entrare nel settore dell’abbigliamento online, in cui gli utenti possono acquistare capi alla moda di molti tra i miglior brand internazionali.

Un’altra prova della bontà del canale online sta nel successo del luxury fashion: l’abbigliamento di lusso ha infatti collezionato un +100 miliardi di euro di fatturato a livello globale. Infine, si stima che la spesa relativa all’abbigliamento su Internet crescerà con un tasso annuo del +12%.

In base a quanto visto oggi, appare chiara una verità: il web ha radicalmente cambiato il modo di fare shopping in Italia e nel mondo, portando vantaggi in termini di comodità e di risparmio economico.