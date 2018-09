Ordine Cavalleresco Milizia Spirito Santo: il 30 cerimonia delle investiture

"il Barone don Diego Spanò dei Tre Mulini , corrispondente dell'Accademia Internazionale di Araldica Spagnola nonché dell’Accademia Melitense di Madrid,comunica che il 30 settembre p.v. a Messina in Santa Maria Alemanna(h. 10,30) SAR il Principe don Guerrino Antonio I Perna dei Paleologo Laskaris di Cephalonia presiederà la cerimonia delle investiture del Suo Ordine Cavalleresco della Milizia dello Spirito Santo,Ordine non Nazionale e di Collazione del'Antico Casato a cui appartiene. Chi necessitasse di informazioni ed accreditamento alla cerimonia può mettersi in contatto con la Cancelleria del Casato alla mail info@casatoperna.com"