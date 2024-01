Reggio. Aeroporto, Castorina chiede una nuova convocazione di un consiglio comunale aperto

"E’ ormai in fase di preparazione la convenzione che porterà all’attivazione del biglietto unico integrato nell’area dello Stretto"

REGGIO CALABRIA – “E’ ormai in fase di preparazione la convenzione che porterà all’attivazione del biglietto unico integrato nell’area dello Stretto dal prossimo 1 ottobre. Tramite questo tagliando si potrà per arrivare dal porto di Messina all’aeroporto di Reggio nel tentativo di aggredire l’offerta turistica e comunque le esigenze che vengono dalla Sicilia rispetto alla necessità di collegarsi con il resto del mondo”. È quanto afferma Antonino Castorina, consigliere Comunale di maggioranza a Palazzo San

Giorgio.

“Rispetto a questo se è già in discussione al tavolo ministeriale per l’integrazione dei Trasporti

nell’area dello Stretto la richiesta al governo della compensazione dei costi, suddivisa tra i tre

attori e proporzionata ai prezzi nell’auspicio che si possano calmierare i costi connessi al servizio

dall’altro lato è del tutto evidente che non solo bisogna fare un passo avanti rispetto alla spesa

prevista dall’emendamento proposto dall’onorevole. Francesco Cannizzaro ma anche su quello che è il

progetto di rilancio del Tito Minniti.

In questi anni – prosegue Castorina – si è parlato sotto tutti i punti di vista di quello che può essere

il futuro del nostro scalo ma oggi vi è la necessità di mettere tutti attorno ad un tavolo della

massima assise comunale che è la giusta sede preposta per tracciare una linea politica chiara con

tutti su quello che si vuole e si deve fare. Ho scritto nuovamente al presidente del Consiglio comunale ed al sindaco – conclude Castorina – per mettere in calendario un consiglio comunale aperto con un unico punto all’ordine del giorno che è l’Aeroporto. Su questo non solo serve fare chiarezza insieme alla regione ed al governo ma è anche un atto dovuto per l’intera città che guarda con difficoltà il fatto che gli spostamenti da Reggio Calabria e per Reggio Calabria vivono da troppo tempo difficoltà e prezzi altissimi.