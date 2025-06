Reggio Calabria ha ospitato la convention nazionale dei giovani di Confcommercio

Falcomatà: "La Città pronta ad attrarre investimenti ed imprese. La condivisione è imprescindibile per raggiungere sviluppo e crescita"

REGGIO CALABRIA – Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto all’undicesima edizione di “ShareIt”, l’evento annuale organizzato dai giovani imprenditori di Confcommercio che ha riunito, nella sala Orsi del Museo Archeologico nazionale, numerosi protagonisti dell’imprenditoria italiana.



«A Reggio Calabria ci sono tutti gli strumenti per poter investire e far crescere un’idea imprenditoriale. La città è pronta ad attrarre nuovi investimenti e far crescere nuove attività imprenditoriali. Questa possibilità è data dal confronto costante con tutti gli attori sociali ed economici del territorio e da politiche di rigenerazione urbana che portano al miglioramento generale delle condizioni minime per poter fare impresa». Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà si è rivolto alla platea di giovani imprenditori, rappresentati da Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia, Matteo Musacci, Presidente nazionale Giovani Imprenditori Confcommercio, e Lorenzo Labate, Presidente Confcommercio Reggio Calabria.



«Consideriamo altissimo – ha spiegato il sindaco – il valore della condivisione, del dialogo, della sinergia, della cooperazione che, quando si trasformano in percorsi concreti di confronto, possono portare alla realizzazione e all’attuazione di politiche che portano un beneficio sul territorio».



Secondo Falcomatà, infatti, «la condivisione è imprescindibile per raggiungere sviluppo e crescita, nel pieno rispetto dei ruoli e delle diversità, ma con quel senso di responsabilità che porta a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni». Un’idea plasticamente tradotta nella candidatura di Reggio Calabria quale Capitale italiana della cultura 2027 che «ha coinvolto tutte le realtà positive della nostra città, accelerando l’attuazione del programma “Reggio cuore del Mediterraneo” nonostante le diverse scelte attuate dal Ministero».



«L’obiettivo ambizioso – ha continuato Falcomatà – è quello di far tornare Reggio Calabria ad essere città di “destinazione”, non più di passaggio o partenze, ma luogo nel quale arrivare per fermarsi. Il compito delle istituzioni, ovviamente, è quello di creare le condizioni affinché chi abbia un’idea o voglia tornare o investire su questo territorio, lo possa fare». «Per questo – ha proseguito – utilizziamo al massimo le risorse della Coesione, le uniche a nostra disposizione per rendere una città comunità, dove costruire e immaginare un futuro. Proprio per le imprese, insieme a Confcommercio e Camere di Commercio, ci sono stati già dei percorsi che hanno aiutato le nostre aziende anche a resistere, soprattutto dopo la pandemia, e col PnPlus sono in atto o abbiamo avviato le prime interlocuzioni per destinare risorse a sostegno di chi investe a Reggio Calabria».



Di pari passo, cammina il percorso di ammodernamento di ampie zone del territorio: «Un po’ alla volta, come se fosse un puzzle, si iniziano a mettere a punto i vari tasselli recuperando, da un punto di vista di riqualificazione e di rigenerazione urbana, quegli spazi che, da un punto di vista naturalistico, rappresentano delle bellezze uniche e eccezionali del nostro territorio, sprovviste, però, dei requisiti minimi per fare impresa. Ieri, per esempio, abbiamo aperto il Parco del Vento di Punta Pellaro, una delle aree più importanti, in Europa, per sviluppare lo sport del kitesurf. L’amministrazione, con un percorso condiviso con le associazioni del territorio, ha realizzato un parco dotato di tutti i servizi per poter sviluppare occasioni di crescita sotto il profilo ricettivo, della ristorazione, delle attività dedite allo sport».



«Insomma – ha concluso il sindaco Falcomatà – siamo andati incontro a chi investe, rendendo possibili le condizioni ambientali per poter da un lato immaginare processi di sviluppo e, dall’altro, eliminare l’idea che investire a Reggio Calabria e nel Mezzogiorno non sia possibile. Invece, viviamo una stagione totalmente diversa, nella quale attraverso i trasporti, le vie di comunicazione, il recupero degli spazi, le scelte condivise di sostegno alle imprese vogliamo ribadire il concetto che Reggio Calabria vuole tornare ed essere destinazione, anche per chi ha un’idea o un progetto imprenditoriale da sviluppare nella nostra città».