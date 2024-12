Reggio. Capodanno Rai, lunedì 30 dicembre conferenza stampa al MArRC

Nel corso della conferenza stampa saranno forniti tutti i dettagli ed i nomi degli artisti che si alterneranno nella notte di San Silvestro

REGGIO CALABRIA – Si terrà lunedì 30 dicembre, alle ore 12.00 Museo archeologico nazionale, la conferenza stampa del Capodanno Rai che quest’anno vedrà protagonista lo straordinario lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria. Quest’anno a condurre “L’Anno che Verrà”, sarà Marco Liorni. Un grande spettacolo, come da tradizione Rai, che vedrà sul palco cantanti, conduttori, comici per salutare il 2024, all’insegna della spensieratezza, e condurre gli italiani nel nuovo anno. “L’Anno che Verrà”, trasmesso in diretta anche da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, è realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Reggio Calabria. Nel corso della conferenza stampa saranno forniti tutti i dettagli ed i nomi degli artisti che si alterneranno nella notte di San Silvestro. Interverranno, Marco Liorni – Conduttore ; Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria; Anton Giulio Grande – Presidente Calabria Film Commission; Giuseppe Falcomatà – Sindaco Comune di Reggio Calabria; Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time; Sergio Santo – Amministratore Delegato Rai Com.

Focus in Prefettura del comitato Ordine e sicurezza su gestione e protezione degli esercizi commerciali nei giorni degli eventi

Nel frattempo si è svolta presso il palazzo del Governo una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Clara Vaccaro. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il capo di gabinetto del Comune, Antonio Ruvolo, insieme ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile regionale, dell’Enel, delle Ferrovie dello Stato e delle principali associazioni datoriali di categoria.

Nel corso della riunione sono stati esaminati diversi aspetti organizzativi e di sicurezza legati alla programmazione del Capodanno nella città dello Stretto. Oltre alle misure di sicurezza, sono stati trattati anche temi relativi alla gestione degli esercizi commerciali durante i giorni dell’evento. In particolare, è stata dedicata molta attenzione alla gestione delle giornate precedenti il 31 dicembre, data del grande spettacolo, con un focus sulle prove generali e gli eventi collaterali che si terranno nei giorni 28, 29 e 30 dicembre.

Il 30 dicembre, infatti, si terranno le prove generali, che offriranno un’anticipazione dello spettacolo principale, creando un vero e proprio “spettacolo nello spettacolo”. Durante i giorni 28 e 29 dicembre, ci saranno ulteriori prove, e la Prefettura, le Forze dell’Ordine e il Comune di Reggio Calabria hanno lavorato per definire soluzioni adeguate a garantire la sicurezza e la gestione ottimale delle attività commerciali in queste giornate cruciali che anticipano il grande evento del Capodanno.

Particolare attenzione è stata posta alla gestione del traffico e alla protezione degli esercizi commerciali. In queste giornate, infatti, si prevede una grande affluenza di pubblico, e per garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali, si è pensato di installare delle delimitazioni con transenne presidiate.

Questo accorgimento permetterà agli esercizi di rimanere aperti, al contempo proteggendo l’area e consentendo la gestione del flusso di persone. Inoltre, è stata esaminata la possibilità di adottare soluzioni che permettano la conservazione dei gazebo sul corso Matteotti, al fine di non compromettere l’organizzazione complessiva dell’evento. Si ricorda inoltre che il 31 dicembre sarà attivo un servizio navetta dal piazzale di Pentimele fino alla rotatoria del Porto e dal piazzale Botteghelle fino a piazza Garibaldi.

La collaborazione tra i diversi enti e soggetti coinvolti sarà fondamentale per gestire nel migliore dei modi l’evento, assicurando la riuscita del Capodanno Rai 2025, garantendo al contempo il massimo della sicurezza e della tranquillità per cittadini e turisti.

J Ax, aprira lo spettacolo del 31 dicembre

Mentre per quanto riguarda gli artisti, a quelli già confermati di Alex Britti, Cristiano Malgioglio, Ricchi e Poveri, Paolo Belli e Nino Frassica, si aggiunge quello di J Ax, al secolo Alessandro Aleotti, che aprirà lo show del 31 dicembre, lo ricordiamo ancora una volta, in diretta su Rai 1 .