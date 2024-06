Reggio. Cerimonia di Giuramento degli Allievi Carabinieri del 142° M.O.V.M. Andrea Marchini

Il Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, ha rimarcato l’importanza del giuramento, momento carico di emozione e significato

REGGIO CALABRIA – Ha avuto luogo nella “Caserma “Fava e Garofalo“, sede della Scuola Allievi

Carabinieri di Reggio Calabria, la cerimonia di Giuramento Solenne degli Allievi

Carabinieri del 142° Corso formativo 3° ciclo, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare ed eroe

della Resistenza Carabiniere Andrea Marchini.

Nella Piazza d’Armi della Scuola, i 668 Allievi, tra ragazzi e ragazze, dopo aver completato un

intenso percorso di formazione e addestramento, hanno pronunciato il giuramento di fedeltà alla

Repubblica italiana e ricevuto gli Alamari dai propri familiari, dinanzi alla Bandiera d’Istituto –

concessa alla Scuola di Reggio Calabria con D.P.R. del 3 gennaio 2004.

La cerimonia, si è svolta alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri,

Generale di Divisione Giuseppe La Gala, del Comandante della Legione Carabinieri Calabria,

Generale di Divisione Pietro Francesco Salsano e del Comandante della Legione Allievi Carabinieri,

Generale di Brigata Marco Lorenzoni nonché dei vertici della magistratura e delle massime autorità

militari e civili locali.

Presente all’evento la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che oltre a scandire con

marce e l’Inno di Mameli le varie fasi della cerimonia, al termine della stessa ha eseguito alcuni brani,

al cospetto dei Carabinieri Allievi e dei loro invitati.

Nella circostanza, è stata anche celebrata la “Giornata delle medaglie d’Oro al Valor Militare”.

Nel corso della cerimonia, il Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Generale di

Divisione Giuseppe La Gala, prendendo la parola ha rimarcato l’importanza del giuramento, momento

carico di emozione e significato, considerato il più significativo nella carriera di un Carabiniere,

perché suggella una vera e propria scelta di vita, fatta di impegno, disciplina ed onore, per il bene

comune e per la difesa e tutela dei cittadini, mettendosi a loro disposizione e cosciente di poter essere

chiamato, se necessario, a sacrificare anche la propria vita per il prossimo, mentre il Comandante della

Scuola Allievi, il colonnello Vittorio Carrara, ha sottolineato il valore del senso di appartenenza all’Istituzione e la consapevolezza di come i cittadini ripongono nell’Arma dei Carabinieri grande fiducia e ancor più grandi aspettative, che devono tradursi nel dovere di prestare servizio con la professionalità e

correttezza.