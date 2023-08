Reggio. Chiusura strada Jonio-Tirreno, Il Pd ha presentato una interrogazione a Occhiuto - Tempostretto

L’iniziativa dei dem arriva dopo settimane di confronto con gli amministratori del territorio e dopo l’ultima iniziativa organizzata dal Pd regionale

REGGIO CALABRIA Il gruppo del Pd ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto avente ad oggetto la paventata chiusura della Strada di Grande Comunicazione numero 682 “Jonio-Tirreno”, di collegamento tra le due relative coste del territorio provinciale di Reggio Calabria, comprendente 42 comuni.

L’iniziativa del gruppo dem arriva dopo settimane di assiduo confronto con gli amministratori del territorio e dopo l’ultima iniziativa pubblica organizzata dal Pd regionale, alla presenza di Marco Simiani e Nicola Irto, che ha avuto luogo a Cittanova.

In particolare i consiglieri dem con l’interrogazione depositata a palazzo Campanella, primo firmatario il capogruppo Mimmo Bevacqua, chiedono al presidente Occhiuto «quali iniziative intende intraprendere verso il Governo nazionale per richiamare la necessaria attenzione e sollecitare le adeguate risposte e nei confronti di Anas al fine di far conoscere agli amministratori locali e ai cittadini gli interventi da realizzare e al fine di garantire la certezza dei tempi di chiusura dell’arteria; se si è attivato per programmare valide e sicure alternative al percorso inibito; se sono previsti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della SP 5 Limina-Mammola e della SP 1 Cittanova-Locri».

Infine, qualora la chiusura fosse indispensabile, il gruppo del Pd chiede al governo regionale «se intende prendere in considerazione la possibilità di riconoscere ristori economici agli operatori economici che, irrimediabilmente, subiranno contraccolpi negativi dalla chiusura della strada».