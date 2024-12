Reggio. Danneggiate le stelle di Natale a piazza Castello, Merenda: “Atto vandalico o negligenza dei proprietari cani”

"Provvederemo a ripristinarle e a promuovere ulteriori iniziative per il recupero del decoro, per contribuire a regalare alla nostra città un Natale indimenticabile"

REGGIO CALABRIA – “Sono passate poche ore dalla sistemazione delle stelle di Natale nelle aiuole di piazza Castello, messe come decorazioni per le festività, e una parte di esse è stata danneggiata. Tuttavia, già dalle prossime ore provvederemo a ripristinarle”. Ad affermarlo è Massimiliano Merenda, consigliere comunale con la delega ai Parchi e Giardini.

“Non siamo ancora in grado di determinare se si tratti di un atto vandalico o della negligenza dei proprietari di animali che lasciano i cani liberi di scorrazzare, causando involontariamente i danni riscontrati nelle aiuole. In ogni caso, indipendentemente dall’origine, si tratta di un gesto grave e altamente censurabile dal punto di vista del senso civico. Invitiamo ancora una volta i nostri concittadini a farsi custodi del patrimonio che li circonda e a prendersi cura del bene pubblico. Se ognuno di noi non ha a cuore il decoro urbano, anche con piccoli gesti, il rischio è che episodi simili possano ripetersi, vanificando gli sforzi dell’Amministrazione e di tante persone di buona volontà. L’episodio sarà denunciato alla Procura per valutare le eventuali responsabilità”.

“Un ringraziamento speciale va alla società Castore per il lavoro svolto, che ci permette di abbellire la città. Naturalmente, continueremo a promuovere ulteriori iniziative per il recupero del decoro e per contribuire a regalare alla nostra città un Natale indimenticabile”.