Reggio. Elezioni comunali, si voterà in primavera 2026

A stabilire la date delle elezioni è stata una circolare diramata dal Ministero dell'Interno

A Reggio si voterà nella primavera del 2026, in una finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. A Stabilirlo è una circolare del Ministero dell’Interno. “Tutti quei Comuni che hanno votato nel 2020 e nel 2021 oltre la finestra temporale 15 aprile-15 giugno, per effetto delle normative d’urgenza introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid, – è riportato nella circolare – torneranno alle urne nei sei mesi successivi allo scadere del mandato dei 5 anni. Dunque nella finestra temporale ordinaria prevista dalla legge 182/1991, quindi nella primavera del 2026 e del 2027“. Il chiarimento si è reso necessario in in seguito alle elezioni svoltesi in quei Comuni (tra questi Reggio) nel turno ordinario negli anni 2020 e 2021, per i quali durante l’emergenza Covid era stata applicata la modifica con rinvio del voto al periodo autunnale.