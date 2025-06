Reggio. Evade dai domiciliari e sfonda la porta dei vicini, arrestato cittadino romeno

L’uomo, agli arresti domiciliari, per reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, si era allontanato dalla sua abitazione

REGGIO CALABRIA – Ha violato la detenzione domiciliare e, dopo una lite con i vicini, ha sfondato la porta del loro appartamento entrando con la forza in casa. È finita con un arresto l’ultima incursione

di un cittadino di origine romena, bloccato dai Carabinieri nei giorni scorsi a Reggio Calabria. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare per reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, dove avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. A far scattare l’intervento dei militari della Stazione di Cannavò, supportati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, è stata una chiamata al 112 da parte di alcuni residenti, spaventati per quanto stava accadendo.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava ancora all’interno dell’abitazione dei vicini, fermandolo e procedendo all’arresto. L’uomo è stato poi messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare

in carcere.