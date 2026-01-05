 Estorsione col cavallo di ritorno a Torregrotta, domiciliari per i 3 "amici". I nomi

Estorsione col cavallo di ritorno a Torregrotta, domiciliari per i 3 “amici”. I nomi

Alessandra Serio

Estorsione col cavallo di ritorno a Torregrotta, domiciliari per i 3 “amici”. I nomi

Tag:

lunedì 05 Gennaio 2026 - 11:40

I tre "amici e varditi" hanno il braccialetto elettronico. Il furto dell'auto e la richiesta di denaro

Messina – Sono ai domiciliari col braccialetto elettronico i tre arrestati per l’estorsione col cavallo di ritorno a Torregrotta. Gaetano Gemellaro (48 anni), Ivana Puliatti (33) e Marina Rotila (40) sono stati interrogati alla presenza del difensore, l’avvocata Carolina Stroscio. Dopo il confronto la giudice Alessia Smedile ha convalidato l’arresto e disposto per loro i domiciliari.

I tre sono accusati di estorsione col così detto metodo del cavallo di ritorno. La vittima, di Torregrotta, ha denunciato l’episodio avvenuto tra il 30 e il 31 dicembre scorso. Ai carabinieri l’uomo ha spiegato di aver conosciuto una donna a Messina ed aver passato la notte con lei.

Al risveglio, non trovando più l’auto, ha chiesto aiuto ad un’amica che, dopo una iniziale ritrosia dovuta al fatto che la vittima ha annunciato di voler denunciare, gli ha offerto di poter recuperare l’auto previo il pagamento di una somma di 500 euro, poi ridotta a 500. Coinvolti nelal vicenda, secondo le indagini dei militari, anche i due uomini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Davis dopo la sconfitta: “Fa male, chiediamo scusa ai tifosi”
Il fronte polare si blocca sul Mediterraneo, giovedì 8 arriva la prima neve sui Peloritani
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED