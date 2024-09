Reggio. Il Quadro della Madonna della Consolazione ha iniziato la sua discesa verso la città

La processione di stamane, presieduta dall'arcivescovo Morrone, ha dato ufficialmente il via ai quattro giorni di festeggiamenti in onore della Patrona

REGGIO CALABRIA – E’ iniziata la discesa dall’Eremo della venerata effigie della Madonna della Consolazione. La processione di stamane, presieduta dall’arcivescovo Morrone, ha dato ufficialmente il via ai quattro giorni di festeggiamenti in onore della Patrona. Anche in questa edizione è previsto un programma festeggiamenti ricco di momenti comunitari di spiritualità. Oltre alla processione, sono previsti altri momenti di preghiera per il martedì successivo, giorno dedicato alla solennità di Maria. Martedì mattina, in Cattedrale, sarà celebrata la solenne liturgia pontificale; nel pomeriggio, invece, si svolgerà la processione per le vie del centro storico della città.