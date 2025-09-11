Reggio. Inaugurate le nuove sale operatorie di Ostetricia e Ginecologia al GOM

Le nuove sale operatorie sono dotate di tecnologie all’avanguardia e accorgimenti orientati all’umanizzazione delle cure

REGGIO CALABRIA – Inaugurate oggi le nuove sale operatorie dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria. Un intervento atteso da anni che segna una tappa fondamentale per la sanità cittadina, migliorando sicurezza, qualità delle cure e comfort per le pazienti.

“È una grande gioia essere qui oggi – ha dichiarato il Commissario Straordinario del GOM, dott.ssa Tiziana Frittelli –. Queste sale sono il frutto di un lavoro di squadra che ci permetterà di affrontare le emergenze ostetriche e ginecologiche con standard di sicurezza ancora più elevati”.

Le nuove sale, situate direttamente nel reparto, sono dotate di tecnologie all’avanguardia e accorgimenti orientati all’umanizzazione delle cure, come cromoterapia, musica in filodiffusione e una sala parto con vasca per il parto in acqua. L’intervento rappresenta anche un importante investimento in sostenibilità, grazie all’autonomia impiantistica e all’uso di fonti energetiche rinnovabili.

All’evento hanno partecipato anche il Direttore Sanitario Aziendale, dr. Salvatore Costarella, il Direttore Amministrativo, dott. Francesco Araniti, e il Direttore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, prof. Stefano Palomba, che ha ringraziato il personale per l’impegno e la dedizione.

L’inaugurazione si inserisce in un programma più ampio che vedrà, già il prossimo 15 settembre, la presentazione del “Progetto Tobia-Dama”, dedicato a percorsi personalizzati per pazienti con disabilità psichiche e relazionali.

Con oltre 2.000 parti l’anno e un bacino d’utenza di circa 550.000 abitanti, la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del GOM, supportata dalla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale diretta dalla dr.ssa Isabella Mondello, si conferma punto di riferimento per l’assistenza materno-infantile in Calabria.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione delle nuove sale da parte di don Stefano Iacopino, cappellano del GOM.