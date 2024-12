Reggio. Incanto Quartet’ e l’orchestra del Conservatorio Cilea riscaldano i cuori del Teatro Cilea

Falcomatà “L'arte costruisce comunità: Reggio riscopre la musica e la cultura come momento di condivisione”

REGGIO CALABRIA – Un evento artistico di grande impatto musicale al teatro comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria, grazie allo spettacolo delle artiste ‘Incanto quartet’ accompagnate dall’orchestra del Conservatorio Cilea reggino. Lo spettacolo, inserito nel programma delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, per ‘Reggio Città Natale’, non ha deluso le aspettative del pubblico presente.

“Il gioco di squadra e le positive sinergie possono solo produrre buoni risultati – ha detto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenuto per un saluto sul palco – in questo caso è l’arte della musica accompagnata dal canto a rendere magico questo spettacolo ed in generale questo periodo natalizio. La collaborazione con Publidema di Demetrio Mannino ci ha offerto sempre momenti di assoluto pregio, come in questo caso. Già da gennaio stiamo pensando di avviare ulteriori momenti di collaborazione”.

“L’orchestra del nostro Conservatorio e le artiste di Incanto Quartet – ha aggiunto il primo cittadino – hanno realizzato un momento di grande intrattenimento culturale, nel tempio della musica classica reggina, qual è il nostro splendido teatro. Ringrazio il direttore e il presidente del Conservatorio per avermi consegnato la spilla di ‘amico del Conservatorio’, un riconoscimento che pone una maggiore responsabilità su questa splendida realtà altamente formativa e culturale. Finalmente dopo l’uscita dal piano di rientro siamo riusciti ad investire in un settore importante come quello culturale. Riteniamo che la crescita di un territorio, attraverso eventi culturali di qualità – ha concluso Falcomatà – sia il modo migliore per far comprendere le potenzialità di una città, per migliorarla e farla progredire”.

Le artiste di ‘Incanto Quartet, rappresentano un’eccellenza mondiale che non ha bisogno di presentazioni, il loro repertorio, dal classico, all’opera al pop, ha impegnato piacevolmente l’orchestra degli studenti del Conservatorio ‘Cilea’, preparati ad una sfida musicale superata con grande impegno. Lo spettacolo andato in scena al Cilea è stato accompagnato da un momento di impegno sociale con la sponsorizzazione di oltre dieci borse di studio, finanziate da imprese locali e sponsor, per gli studenti meno abbienti del Conservatorio reggino. Presenti al concerto ed intervenuti per dei saluti anche il direttore del Conservatorio Cilea, Franco Romano, il presidente del Conservatorio ‘Cilea’ Eduardo Lamberti Castronuovo e Demetrio Mannino per Publidema, organizzatore dell’evento.