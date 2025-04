Messina. Iniziata la demolizione dell’ex caserma Nervesa: al suo posto 100 nuove case

Anche una vasta area verde, parcheggi e un asilo

“Oggi parte ufficialmente la prima azione concreta del “Piano Città di Messina”: un passo fondamentale verso la riqualificazione e il rilancio dei nostri spazi urbani. Nell’area dell’ex caserma Nervesa, saranno demoliti tre fabbricati ormai in stato di abbandono e costruite tre nuove palazzine moderne e sostenibili, con oltre cento case, un piano di fuga, una vasta area verde, parcheggio e un asilo”.

Così il sindaco Federico Basile, in sopralluogo per l’inizio dei lavori: “Un progetto che rappresenta molto più di un intervento edilizio: è il simbolo di una città che si riappropria dei suoi spazi, che guarda al futuro e rimette al centro i bisogni della comunità. Una rivalutazione ambientale e non solo immobiliare” – conclude.

I lavori sono stati consegnati la scorsa settimana al Consorzio Integra. L’area, situata nei pressi di Bisconte e dismessa da anni (11.830 mq), sarà completamente trasformata.