Reggio. Intitolata a Giovanni Calì la nuova strada di collegamento tra Viale Calabria e via Padova

REGGIO CALABRIA – È stata ufficialmente intitolata a Giovanni Calì la nuova arteria stradale di collegamento tra Viale Calabria e via Padova, nella zona sud della città. Alla cerimonia, molto partecipata, ha preso parte il consigliere comunale delegato Giuseppe Cuzzocrea, affiancato dai nipoti dell’illustre industriale originario di Villa San Giovanni.

Giovanni Calì, nato nel 1904 e scomparso nel 1985, è stato una figura di rilievo nel panorama industriale italiano. Ingegnere elettrotecnico, si affermò a Milano e anche a livello internazionale per la sua competenza e visione nel settore. Pur avendo raggiunto il successo lontano dalla Calabria, mantenne sempre un forte legame con la sua terra d’origine.

Durante la sua carriera, fu insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar dei due mondi per l’industria e il titolo di Cavaliere del Lavoro, a testimonianza del suo straordinario contributo allo sviluppo economico e tecnologico del Paese.

«Prosegue alacremente l’attività della Commissione comunale toponomastica – ha dichiarato il consigliere Cuzzocrea –. Con l’intitolazione di oggi celebriamo Giovanni Calì e il percorso professionale che lo ha portato a diventare un protagonista della vita industriale ed economica della Lombardia e di tutta Italia. È fondamentale tramandare alle future generazioni la memoria di un uomo che ha saputo onorare le sue radici con il lavoro e l’impegno».