Reggio. La Guardia di finanza ha celebrato il patrono San Matteo - Tempostretto

La celebrazione liturgica si è svolta nella Basilica Cattedrale di Maria SS. Assunta, dove è custodita la Venerata Effigie della Madonna della Consolazione

REGGIO CALABRIA – E’ stata celebrata nella Basilica Cattedrale di Maria SS. Assunta, dove è custodita la Venerata Effigie della Madonna della Consolazione, una S. Messa, in

occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo ed Evangelista, Santo Patrono del Corpo.

Alla Solenne funzione religiosa, officiata da S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Calabria-Bova, hanno presenziato il prefetto di Reggio Calabria e le più alte autorità politiche, giudiziarie, civili e militari della provincia.

L’elevazione a Patrono del Corpo della Guardia di Finanza è stata dichiarata in un documento del 10 aprile 1934, a firma del Cardinale Eugenio Pacelli (futuro Papa Pio XII), in accoglimento dell’istanza avanzata dal Comandante Generale e sostenuta dall’Ordinario Militare dell’epoca.

Il documento auspica che tutti gli appartenenti alla Guardia di Finanza possano, sull’esempio di San Matteo, unire l’esercizio fedele del dovere verso lo Stato con la fedele sequela di Cristo.

La narrazione evangelica tramanda che San Matteo, Apostolo ed Evangelista, sia passato dal banco delle imposte al seguito di Gesù, che lo aveva chiamato dicendogli: “Vieni e seguimi”.