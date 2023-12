Reggio. Maltrattava la moglie davanti al figlio, 29enne reggino ai domiciliari - Tempostretto

L'uomo, oltre ad aggredire la moglie, chiedeva somme di denaro, con minacce di morte, utilizzate per l’acquisto di sostanze stupefacenti

REGGIO CALABRIA – I carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, un 29enne reggino, che a partire dal 2018 attuava gravi episodi maltrattanti protratti per lungo tempo, manifestatisi in aggressioni, violenze verbali, minacce e ingiurie.

La vicenda, che trae origine dalla denuncia presentata dalla coniuge dell’uomo a novembre scorso, ha consentito ai militari dell’Arma di riscontrare una sequela di episodi di violenza, fisica e verbale, connotati da una continua e aggressiva richiesta di somme di denaro, con minacce di morte, utilizzate dal marito per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti svolti dai militari e la successiva esecuzione della misura cautelare, hanno impedito una escalation di manifestazioni di violenza, avvenuti anche alla presenza del figlio minore, salvaguardando l’incolumità della vittima, spesso in pericolo e soggetta a condotte aggressive, anche a causa dell’abuso da parte del coniuge di alcool e sostanze stupefacenti. L’Autorità giudiziaria ha pertanto disposto che il 29enne venisse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.