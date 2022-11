Reggio, MetroCity: cordoglio per Sant'Ambrogio, «uomo di sport e persona perbene» - Tempostretto

Versace e Latella: «Una figura apprezzata e stimata da chiunque l’abbia conosciuta, venuta a mancare troppo presto ai suoi cari e alla comunità»

«La Città metropolitana si stringe al dolore dei familiari e degli amici di Cesare Sant’Ambrogio, uomo di sport che, troppo presto, ha lasciato la vita terrena». È quanto affermano il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, ricordando la figura di «una persona perbene, apprezzata e stimata da chiunque l’abbia conosciuta».

«Cesare Sant’Ambrogio – continuano Versace e Latella – lascia un vuoto profondo nel mondo della pallacanestro e non solo. In molti, in queste ore, ne celebrano le virtù, le doti umane e la sensibilità. Reggio e la Calabria intera, indubbiamente, hanno perso uno dei loro figli migliori, esempio di generosità, gentilezza ed altruismo. Mancherà a tutti. Un grande e caloroso abbraccio arrivi ai suoi familiari».