Reggio. Nasce il circolo Atena Parthenos di Gioventù Nazionale - Tempostretto

Al neopresidente, Nicola Morabito, sono giunti gli auguri dalla presidente della Federazione Metropolitana Maria Emanuela Arena

REGGIO CALABRIA – In riva allo Stretto nasce il circolo Atena Parthenos di Gioventù Nazionale . A guidarlo sarà il giovane Nicola Morabito⁩ .

“Sono onorato, felice e orgoglioso di poter ricoprire questa carica. Dopo anni di militanza politica

ringrazio tutti per la fiducia a me concessa. Spero vivamente di svolgere questo compito con attenzione e

passione, le stesse che ho sempre messo in questi anni».



I più vivi auguri arrivano anche dalla presidente della Federazione Metropolitana Maria Emanuela Arena

per il neopresidente eletto e per tutti i giovani reggini che si impegnano in politica e sul territorio: «Sono

certa che Nicola farà un ottimo lavoro, è un ragazzo in gamba, volenteroso e con un amore spropositato

verso la città. Anni di militanza e passione, ancora una volta, hanno ripagato. Avanti insieme, con Nicola,

Gn e tutta Reggio Calabria! »