Reggio. Nel lido comunale, sgomberata la pizzeria di Torre - Nervi - Tempostretto

La struttura all'interno del lido comunale, secondo l’ordinanza dell’Amministrazione comunale, sarebbe stata occupata abusivamente

REGGIO CALABRIA – In seguito ad un’ordinanza dell’Amministrazione comunale, agenti di polizia, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale, hanno apposto i sigilli alla struttura Torre nervi, nell’area del Lido comunale, chiudendo il noto ristorante-pizzeria “Luna Ribelle”. L’esercizio commerciale, secondo fonti di Palazzo San Giorgio, era stato occupato senza alcun titolo per cui, adesso, sarà emanato un bando per assegnare nuovamente i locali. I titolari dell’esercizio commerciale avevano presentato ricorso, contro l’ordinanza del Comune, ma dopo la conclusione dell’iter amministrativo si sarebbe reso necessario lo sgombero forzato per “occupazione abusiva“. Sgombero che è avvenuto senza alcuna tensione.