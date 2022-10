Reggio, per la Camera di commercio 160 anni al gusto di bergamotto - Tempostretto

Il 21 ottobre talk show, cooking show di chef stellati e degustazione. Il 23 ottobre premi alle imprese e intitolazione al primo presidente Rognetta

REGGIO CALABRIA – Presentate ieri alla Camera di commercio di Reggio Calabria le iniziative per celebrare i 160 anni dalla fondazione dell’Ente camerale.

Come evidenziato dal presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, dal segretario dell’Ente Natina Crea e dalla giornalista enogastronomica Giovanna Pizzi, due le giornate in cui si svolgeranno gli eventi, il 21 e il 23 ottobre (giorno in cui ricorre l’anniversario).

Bergarè, il ‘nobile’ bergamotto di Reggio Calabria

Il 21, protagonista indiscusso “Bergarè”, cioè il “bergamotto di Reggio Calabria”, vero “re” degli agrumi.

Alle 10, nel salone della Camera di commercio, talk show in tre sessioni – moderate dalla Pizzi – con esperti e coi cinque chef ‘stellati’ calabresi Luca Abbruzzino, Antonio Biafora, Luigi Lepore, Nino Rossi e Riccardo Sculli. Prima sessione, Le politiche per la valorizzazione, coi due sindaci facenti funzione, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il Rettore dell’Università “Mediterranea” Giuseppe Zimbalatti e il segretario generale della Camera di commercio Natina Crea. Seconda sessione, Produzione, ricerca e tecnologia, con Rocco Mafrica dell’Università “Mediterranea”, Marco Poiana della Stazione sperimentale delle essenze ed Ezio Pizzi, presidente del Consorzio di tutela del bergamotto. Terza sessione, Gli usi in cucina, presenti Rosario Branda dell’Accademia italiana della cucina, Angelo Musolino della Conpait (Confederazione pasticceri italiani), Marco Pistone dell’Aibes (Associazione italiana barmen e sostenitori), il critico ed esperto di marketing Fulvio Marcello Zendrini e lo chef Antonio Abbruzzino.

Delizie al gusto d’ “oro verde”

Dalle 18, nella tensostruttura allestita sul lungomare Falcomatà sarà possibile accedere a una degustazione di piatti a base di bergamotto preparati proprio da questi chef.

Al cooking show parteciperanno anche allievi delle scuole alberghiere “Ipalbtur” di Villa San Giovanni e “Dea Persefone” di Locri, mentre l’attività d’accoglienza sarà a cura dell’Istituto tecnico economico “Piria” di Reggio: l’accesso sarà libero, previa prenotazione telematica.

L’iniziativa sarà istituzionalizzata

Antonino Tramontana, presidente della Camera di commercio

«Quest’anno il Bergarè, di fatto l’evento celebrativo più importante tra le iniziative celebrative per i 160 anni della Camera di commercio di Reggio Calabria, sarà realizzato in unica giornata. Ma – spiega a Tempostretto il presidente dell’Ente camerale Antonino Tramontana – l’idea è d’istituzionalizzare l’evento; e, per gli anni a venire, provare ad allargarne la durata a una pluralità di giornate, rendendolo di fatto un nuovo attrattore turistico del territorio».

Premi alle imprese, intitolazione al primo presidente Rognetta

Dalle 10 del 23 ottobre, invece, nuovamente nel salone dell’Ente camerale, avrà luogo un’iniziativa istituzionale: riconoscimenti a 12 imprese del territorio (includendo i due riconoscimenti speciali), proiezione del video La Camera e il territorio: uno sguardo al futuro e commemorazione di Salvatore Rognetta, primo presidente dell’Ente camerale, cui sarà intitolato lo spazio urbano davanti alla Camera di commercio.

