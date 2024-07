Reggio. Per la stagione invernale Ryanair annuncia nuove rotte italiane ed europee

Ecco qiuali sono I nuovi collegamenti

REGGIO CALABRIA – La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, in vista della stagione invernale 2024/2025, apre nuovi collegamenti da Reggio per Milano Malpensa, Pisa, Londra Stansted, Francoforte Hahn, Katowice, Charleroi, Parigi Beauvais, Dublino. L’incremento delle nuove rotte, come riporta il sito AeroportiCalabria. com e come aveva dichiarato lo stesso presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, saranno operate da fine ottobre 2024 a fine marzo 2025:

Londra (Stansted) – 2x – Domenica e Mercoledì

– 2x – Domenica e Mercoledì Parigi (Beauvais) – 2x – Martedì, e Sabato

– 2x – Martedì, e Sabato Francoforte (Hahn) – 2x – Domenica e Martedì

– 2x – Domenica e Martedì Bruxelles (Charleroi) – 2x – Lunedì e Giovedì

– 2x – Lunedì e Giovedì Dublino – 2x – Mercoledì e Sabato

– 2x – Mercoledì e Sabato Katowice (Polonia) – 1x – Sabato

– 1x – Sabato Milano Malpensa – 7x – giornaliero

– 7x – giornaliero Pisa – 3x Lunedì, Giovedì e Sabato

DAL PRIMO AGOSTO ADDIO ALL’ADDIZIONALE MUNICIPALE

Inoltre, nel corso di una conferenza stampa di qualche giorno fa, presso la Cittadella regionale, è stata annunciata dal primo agosto l’eliminazione della tassa addizionale municipale sui voli. Decisione che spingerà ancor di più la compagnia irlandese a puntare sullo scalo di Reggio Calabria, “portando a un aumento del turismo, – aveva affermato il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson – alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica”