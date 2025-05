Reggio. Piazza del Popolo, la maggioranza: “continueremo a contrastare l’illegalità”

A breve in Consiglio “una regolamentazione seria delle attività mercatali, che contempli la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole”

REGGIO CALABRIA – “Le sentenze si applicano, non si interpretano, ma soprattutto non si dovrebbero strumentalizzare per ricavarne un becero tornaconto elettorale. La pronuncia del Tar, che ovviamente rispettiamo, non scalfisce di un millimetro la linea politica adottata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Falcomatà: era doveroso intervenire sulla situazione di illegalità diffusa che a Piazza del Popolo aveva preso il sopravvento e a cui la Giunta ha opportunamente messo fine. La delibera di giunta che, ribadiamo, non era sostitutiva dell’attività programmatoria del Consiglio comunale, ha prodotto il risultato politico di aver posto un argine a quel degrado che invece, evidentemente, tanto piace al centrodestra locale”.

È quanto dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di maggioranza, che aggiungono: “Tra non molto, dopo il vaglio delle Commissioni competenti, porteremo in Consiglio comunale la nostra proposta di riordino dei mercati cittadini e lì, come abbiamo sempre detto, daremo seguito all’indirizzo politico di contrasto all’abusivismo e di valorizzazione delle aree storiche della città con una regolamentazione seria delle attività mercatali, che contempli la tutela dei lavoratori e il rispetto delle regole. Comprendiamo che i consiglieri di centrodestra siano costretti a cavalcare una sentenza della giustizia amministrativa per dare un senso al nulla politico che quotidianamente producono, ma devono farsene una ragione: questa Amministrazione continuerà nell’opera di risanamento della città mantenendo i capisaldi del bene collettivo e della tutela della legalità”.

“Le garanzie e l’apertura al confronto nei confronti degli operatori regolari non sono mai mancate e continueranno ad essere nostra prerogativa. A tal proposito – aggiungono i gruppi di maggioranza – è corretto ricordare che gli operatori in possesso dei requisiti sono già stati dislocati in un’area adiacente alla piazza, individuata dall’Amministrazione e concordata con gli stessi commercianti regolari. Chi piuttosto parla a sproposito di ripristinare la precedente condizione si è in realtà schierato a difesa di quanti avevano reso Piazza del Popolo un ricettacolo di contraffazione e abusivismo, provocando in quell’area anche una costante situazione di emergenza igienico-sanitaria per arginare la quale il Comune era costretto a impiegare ingenti risorse della collettività. Rivendichiamo di aver messo un punto a quella situazione inaccettabile e di non esserci voltati dall’altra parte, come mai abbiamo fatto nel nostro agire quotidiano al servizio della collettività. Lo stesso approccio che continueremo a tenere nella discussione che è già in corso, e che riguarda il riordino dei mercati cittadini. In consiglio comunale – concludono – porremo una parola definitiva su una questione che riteniamo importantissima e che riguarda il futuro di piazza del Popolo e la sua definitiva sottrazione a quella condizione di degrado che per lungo tempo l’ha caratterizzata, con la restituzione al pubblico utilizzo, in un contesto decoroso, sicuro ed in linea con le aspettative dell’intera comunità reggina”.