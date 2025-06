Reggio. Progetto MAXXI Med, Malara: “un polo culturale strategico nell’Area dello Stretto”

Al tavolo tecnico-operativo di Messina col ministro Giuli era presente anche l’Assessore alla Programmazione e Progetti Strategici del Comune di Reggio

REGGIO CALABRIA – C’era anche l’Assessore alla Programmazione e Progetti Strategici del Comune di Reggio Calabria, Paolo Malara, a Palazzo Zanca di Messina, insieme al sindaco Federico Basile, in occasione del tavolo tecnico-operativo sul progetto MAXXI Med. Alla riunione ha partecipato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, accompagnato da una delegazione ministeriale.

L’incontro si inserisce nel percorso avviato con il protocollo d’intesa sottoscritto nell’ottobre 2023 tra il Comune di Messina, l’Università degli Studi di Messina e la Fondazione MAXXI, finalizzato alla realizzazione del nuovo polo museale MAXXI Med, che sorgerà tra le Torri Morandi a Torre Faro, proprietà comunale, e Villa Pace, sede universitaria. Nel suo intervento, il Ministro Giuli ha ribadito l’importanza del progetto chiarendo che la sede del MAXXI di Messina si farà e non sarà soltanto la seconda o terza sede, ma sarà qualcosa di diverso e speciale: l’epicentro di un’operazione di diplomazia culturale che non ha precedenti in Italia.

Sottolineando il valore strategico dell’iniziativa, l’Assessore Malara ha commentato: «Con il progetto museale MAXXI Med a Torre Faro, a Messina, si rafforza, insieme alla realizzazione del Museo del Mediterraneo in corso a Reggio Calabria, un polo culturale strategico nell’Area dello Stretto. Un vero e proprio ponte culturale d’integrazione tra le due sponde, con l’importante missione di dialogare con il Mediterraneo».

Presenti alla riunione la Rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari, il Vicesindaco Salvatore Mondello, l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso e il Direttore Generale Salvo Puccio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Per l’Ateneo messinese erano presenti il Prorettore vicario Giuseppe Giordano e il Direttore Generale Pietro Nuccio. Hanno inoltre partecipato il Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Angelo Piero Cappello; il Direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, Fabrizio Sudano; l’Assessore con delega alla del Comune di Reggio Calabria e il Sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura, Rosario Coppolino.