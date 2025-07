Reggio. Ritrovata Giorgia De Nuccio, la 14enne scomparsa a metà luglio

La ragazza, al momento, sta bene e si trova in Questura, dove è stata accolta per accertamenti.

REGGIO CALABRIA – E’ stata ritrovata sana e salva Giorgia De Nuccio, la 14enne di Reggio Calabria che era scomparsa nella notte tra il 17 e il 18 luglio. La giovane, che non aveva fatto ritorno a casa, aveva fatto scattare l’allarme tra i familiari, preoccupati per la sua scomparsa.

Il ritrovamento segna un lieto fine atteso con ansia l’intera città di Reggio Calabria, che ha vissuto momenti di grande apprensione per la sorte della minorenne. La ragazza, al momento, sta bene e si trova in Questura, dove è stata accolta per accertamenti.

Le indagini ora si concentreranno per ricostruire quanto accaduto durante i dodici giorni di assenza di Giorgia, al fine di chiarire le circostanze della sua sparizione.